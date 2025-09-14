Un escándalo de época

Desde su primera designación, el 3 de junio de 2020, en ese entonces como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el caso estuvo plagado de irregularidades, violaciones a la ley y a la Constitución.

Rivas fue designado de forma inconstitucional (según criterio de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Oscar González Daher, en agosto de 2015) en reemplazo del diputado Ramón Romero Roa. Varios conocidos parlamentarios apañaron esta inconstitucionalidad: Basilio Núñez, Derlis Maidana y Raúl Latorre, por citar algunos.

Todo indica que Hernán Rivas, en aquel entonces, ni siquiera era abogado (requisito establecido por la Constitución) y que le “fabricaron” el título de manera escandalosa, operación en la que estuvieron involucrados parlamentarios, ministros y autoridades académicas.

El siguiente periodo, Rivas se convirtió en senador y los cartistas subieron la apuesta. No solo lo volvieron a nombrar miembro del Jurado de Enjuiciamiento. Lo hicieron presidente del organismo. ¡Un tipo que no era abogado, que nunca ejerció la profesión y cuya ignorancia era notoria, a cargo de juzgar a jueces y fiscales de la República!

Días pasados, consultado sobre el hecho que la Corte Suprema ya le suspendió la matrícula a Rivas, el presidente Peña dijo que era una suerte de cuestión burocrática y ratificó su respaldo y confianza hacia él.

Cuesta creer que Peña desconozca todas las irregularidades descriptas, fácilmente comprobables, por lo cual no queda sino concluir que hay de por medio algo muy fuerte que une al mandatario con el cuestionado personaje Rivas.

No sabemos si la Justicia se animará a ir hasta las últimas consecuencias en el caso, porque dichas consecuencias serán muy graves desde todo punto de vista: político, jurídico, institucional, moral y ético.

Todo lo actuado por Rivas deberá ser anulado y muchos dirigentes políticos y autoridades quedarán expuestas por su conducta irresponsable y hasta irracional.

Sería un hecho inédito, ejemplificador y muy importante para la República.

Por eso mismo, es muy difícil que ocurra.

mcaceres@abc.com.py