Nada nuevo en nuestra política

Aunque haya sido en una conversación privada –que se hizo pública no se sabe bien cómo–, lo cierto es que ella y su colega también neocartista Javier Vera solo exponen de manera muy transparente y directa diversas maneras de obtener beneficios económicos y espacios políticos desde el Congreso.

La conversación recuerda en parte a aquel video del entonces senador oviedista Jorge Oviedo Matto, en junio de 2015, cuando les dice a los candidatos a concejal de Unace en Asunción que la plata que obtendrán no será tanto por el sueldo que recibirán sino por las licitaciones varias que se hacen en la Municipalidad y cuyo monto (o coima, según se entiende) se reparten entre todos los concejales.

También recuerda algunos párrafos de la acusación que hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos cuando declaró “significativamente corrupto” al expresidente Horacio Cartes, señalando que el mismo “mantuvo su control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo, pagados a legisladores leales mientras estaba en el poder y “siguió influyendo en las actividades legislativas después de dejar el cargo”.

La Embajada norteamericana dijo también que Cartes siguió “sobornando a los legisladores para dirigir los votos en su interés y apuntando a los opositores políticos, con los principales partidarios, recibiendo hasta $50.000 mensuales”.

Dicen que el problema con Norma Aquino en el Senado fue que hartó a todo el mundo, especialmente a sus colegas del cartismo que recibían sus constantes pedidos-exigencias y que aprovecharon la oportunidad para deshacerse de ella.

Lo insólito es que, según comentan, ella misma grabó la conversación y la compartió en un grupo. Luego se filtró a un medio de prensa y ella, en vez de actuar con prudencia, salió desafiante a amenazar, con el resultado posterior conocido.

La pregunta es si el sistema de sobornos y repartija que se revelan en el audio filtrado se terminará con la expulsión de la senadora. Obviamente, ni el más cándido de los ciudadanos puede creer que así será.

