Promesas al viento

Los pobladores del departamento toman la noticia con pinzas, atendiendo que en otras ocasiones hizo la misma promesa y, a dos años de mandato de su gobierno, el presidente Peña aún no logró colocar un centímetro de asfalto en el Alto Paraguay.

La primera promesa la hizo durante su campaña proselitista en la ciudad de Fuerte Olimpo. Luego, ya siendo Presidente de la República y al visitar de nuevo esta localidad, específicamente el 10 de noviembre de 2023, volvió a ratificar este compromiso de hacer llegar la ruta de todo tiempo hasta la capital departamental.

El año pasado, durante la inauguración de la Expo Pioneros en el Chaco Central reiteró que asfaltaría los caminos de este departamento. O sea, lo mencionado en la localidad de Carmelo Peralta no es nada nuevo; al contrario, es la cuarta vez que realiza dicho compromiso.

No es que seamos simples cuestionadores, atendiendo que lo que más desea el poblador del Alto Paraguay es precisamente contar con un camino de todo tiempo que le permita salir del permanente aislamiento; solo que el actuar del Mandatario nos da derecho a la duda.

Por ejemplo, Peña vuelve a realizar esta promesa, pero hasta el momento, y luego de casi cuatro meses de larga espera, su ministra de Obras, Claudia Centurión, no ha firmado el contrato con las empresas vialeras adjudicadas para reparar los caminos de tierra en el departamento, situación que podría dejar nuevamente aisladas a numerosas comunidades.

En esta nueva promesa, el Presidente habla de hacer llegar el asfaltado hasta la lejana Bahía Negra, que de ser cierta sería la mayor obra pública patriótica del Primer Mandatario. Sin embargo, el tramo de Toro Pampa hasta Bahía Negra, de 120 kilómetros, citado por Peña, aún no cuenta con el estudio de factibilidad ambiental y mucho menos con el código SNIP del Ministerio de Economía y Finanzas.

Una promesa efectiva y real, señor Presidente, sería el anuncio de la licitación para construir el asfaltado desde la ruta Bioceánica hasta Fuerte Olimpo, que sí ya cuenta con dichos requisitos. Y también acelerar el proceso para que esto se haga en el camino que llega hasta Bahía Negra. Mientras tanto, lo dicho por Peña sigue siendo solo una promesa al viento.

