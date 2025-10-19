No me crean a mí

Mientras sus defensores decían que su mansión en Sanber vale unos US$ 250.000, el Presidente ha confirmado que le costó más del millón de dólares, entre construcción y equipamiento… y terreno ajeno, a nombre de un exfuncionario de Quiebras.

Cuando asumió Santiago Peña en el 2023 ya había comprado el terreno en la valiosa zona inmobiliaria de la serranía de Ciervo Cuá. En ese entonces, Peña declaraba tener solamente 190 millones de guaraníes en bancos y decía que ya había adquirido el terreno -ajeno- con “un cheque por la venta de otra propiedad”: unos G. 1.450 millones. Peña finalizó la mansión en agosto del 2024. Según él, para construirla sacó un préstamo de ueno Bank de más de G. 2.232 millones (por la que aún debe -según él- unas 32 cuotas de US$ 7.220, lo que significaría que sacó el préstamo pocos meses atrás). Es más, aún también adeuda a la constructora Gómez Abente casi unos G. 2.200 millones.

El Presidente dice tener hoy día apenas G. 416 millones en bancos. Al menos unos 58 mil dólares. La proporción parece absurda. Con un patrimonio total declarado de 28.242 millones de guaraníes, sus cuentas a la vista representan menos del 1,5% del total. La mayor parte de su fortuna está “inmovilizada” en inmuebles, bonos y certificados de depósito.

El problema es matemático. Tiene enormes deudas, poca liquidez y declara un ingreso mensual oficial de 37,9 millones de guaraníes (salario y gastos de representación), PERO sus egresos domésticos ascienden a 73,7 millones.

Cada mes el presidente gasta el doble de lo que gana. El déficit familiar anual rondaría los 430 millones de guaraníes, sin que se vea una fuente declarada que lo cubra.

Parece que las inversiones de Santiago Peña “rinden” demasiado bien: declara haber percibido 1.462 millones de guaraníes anuales en rentas financieras, lo que equivale a una rentabilidad del 11% sobre su cartera total, una rentabilidad que parece superior al promedio del sistema financiero nacional.

Hasta aquí tenemos un rosario de contradicciones de baja liquidez, deudas enredadas, alta rentabilidad de sus inversiones y que gasta el doble de lo que le ingresa. Pero si a esto le agregamos que antes tenía más plata pero menos cuentas bancarias… y ahora tiene menos plata pero más cuentas bancarias… el combo está complicado.

Pero no me crean a mí… diría mi compañero EVP. Mejor echen un vistazo a la DD.JJ. Está muy divertida. Tan divertida como el milagro que SEGURO encontrarán la Contraloría y la Fiscalía para hallar la correspondencia. Podría apostarlo.

