¿Burocracia o burla?

Es así que vemos indignados cómo las autoridades muestran su total indiferencia hacia los pobladores del Alto Paraguay, sin que les importe el sufrimiento de padecer de forma constante la dura realidad de no contar con caminos de todo tiempo, que los obliga a vivir de manera humillante y lacerante, con permanentes aislamientos.

El departamento una vez más fue afectado por este encierro obligado de casi 100 días, y hasta ahora no se consigue que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se encargue de reparar estos caminos, a pesar de las reiteradas promesas realizadas por sus autoridades.

Durante todo el tiempo de sequía de más de 5 meses, se tuvo el tiempo suficiente para realizar estos trabajos, no lo hicieron, porque se pasaron intentando hacer creer que la demora obedecía a los famosos trámites burocráticos, primeramente a la hora de adjudicar los trabajos a las empresas de vialidad, y ahora con la famosa firma de contrato.

Hasta que finalmente se descubrió que no existía dinero para solventar las reparaciones, o sea, se licitó, se adjudicó a las empresas de vialidad, pero se hizo sin tener los más de G. 16.500 millones que significan la inversión. Ahora que supuestamente se realizó la firma de contrato, se menciona que se debe dar la orden de inicio de trabajos, para que finalmente comiencen las tareas.

Los pobladores de la zona, en especial los productores, calificaron esta actuación de las autoridades del MOPC como una burla, ya que se puede notar que, al no existir dinero, se buscaba alargar los días para llegar ahora en época de lluvias y así justificar que no se pueden iniciar las reparaciones.

¿Cómo una zona puede desarrollarse si solo cuenta con 6 meses de camino? Ante esta dura realidad, las mismas autoridades, de forma irresponsable, tratan de culpar a la naturaleza del porqué se inundan los caminos; sin embargo, la realidad es bien distinta, simplemente no se realizan los trabajos bien hechos.

De forma categórica, los pobladores del Alto Paraguay son víctimas de la corrupción o robo del dinero público. Simplemente no hay dinero para reparar los caminos. No se trata de ninguna burocracia, sino de una verdadera burla.

calmiron@abc.com.py