Tratado con la Unión Europea

Digo dictadura europea no como recurso retórico sino para describir la realidad institucional de nuestra contraparte: La Unión Europea repite o cancela elecciones y consultas populares según conviene a su politburó, suprimió la libertad de expresión en todo el viejo continente, proscribe a los políticos y periodistas que se oponen a sus designios, impone como verdades absolutas sus dogmas ideológicos y su “parlamento” carece de iniciativa legislativa, igualito que la Venezuela de Maduro o la teocracia iraní.

Reitero aquí la invitación que tengo realizada a todos o a cualquiera de los embajadores en nuestro país de esa dictadura a que me rebatan en público y al aire lo aquí afirmado en cualquiera de los programas en ABC en los que participo, o donde ellos digan.

El hecho que desde el punto de vista técnico la dictadura europea se maneje como una “república”, por tener diversos organismos en su proceso de toma de decisiones, no modifica su carácter dictatorial como ese mismo esquema no lo modifica en China, ni en la Venezuela de Maduro, ni en la teocracia iraní.

El acuerdo que nos imponen es leonino: Establece “salvaguardias” unilaterales con las que ellos podrán decidir discrecionalmente cuándo y cómo se modifican los términos del acuerdo y agrega subsidios masivos a su sector agropecuario para competir deslealmente y desde arriba con el nuestro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No entiendo cómo nuestro gobierno acepta firmar semejante imposición colonial y no hay nada que justifique aceptar esta sumisión que disculpe esta conformidad que nos retrotrae al tiempo anterior al 14 y 15 de mayo de 1811.

Nuestro gobierno no ha explicado en qué sector de la economía podría beneficiarnos, salvo los beneficios que recibirán los que impongan a nuestro sector productivo el sometimiento a las normas de la dictadura europea.

Invito también a nuestro gobierno a explicar con claridad dónde ve el beneficio, porque yo no logro verlo, y ninguno los referentes del sector productivo con los que he realizado consultas públicas ha podido especificar alguno.

El interés general de los paraguayos está siendo sacrificado por el interés particular de algunos pocos agentes funcionales a la dictadura europea.

Y no interesa aquí lo que puedan decir Argentina, Brasil o Uruguay y eventualmente Bolivia y Chile, pues antes que ellos está el interés nacional paraguayo que, obviamente, no está en someter a nuestro sector productivo a los dictados europeos.

Creo que la semana que queda hasta la firma, prevista para el próximo sábado 17, nos permitirá conocer mejor las excusas de nuestro gobierno para acceder a algo que a todas luces perjudicará mucho y beneficiará a pocos.

evp@abc.com.py