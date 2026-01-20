Medalla Milagrosa celebra 40 años entregando el segundo Kia

La socia ganadora (nro. 344.957) es María Magdalena Ramona Fariña.

El sorteo formó parte de la promoción conmemorativa Medalla Milagrosa cumple… 40 años | Tu objetivo de un Kia 0 km 2025, que los cumplas feliz.

El acto de entrega fue en la explanada de la Casa Matriz, en la ciudad de Fernando de la Mora, con la presencia de directivos, invitados especiales y socios.

La entrega del vehículo simboliza el vínculo de confianza y cercanía construido a lo largo de cuatro décadas entre la cooperativa y su comunidad de socios, reafirmando los valores cooperativos de transparencia, fidelidad y compromiso.

Esta actividad forma parte de una agenda conmemorativa orientada a agradecer el acompañamiento permanente de los asociados y a fortalecer el espíritu cooperativo que proyecta a Medalla Milagrosa hacia el futuro.

Sobre la promoción aniversario

La campaña promocional, vigente durante el 2025, estuvo dirigida a los socios y se basó en la asignación automática de cupones electrónicos por la utilización de productos financieros de la institución.

La iniciativa contempló dos sorteos, realizados en mayo de 2025 y enero de este año, registrándose una adhesión histórica con más de 139.000 socios participantes en el sorteo final, un promedio mensual de 61.550 socios y un total de 309.535.960 cupones electrónicos generados durante el 2025, por lo que se consolidó como una acción de alto impacto en el marco de los 40 años de trayectoria de la cooperativa.