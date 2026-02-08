Patrimonio sin mercado

Pese a estas distinciones, unas 40 artesanas organizadas de la Asociación de Artesanas de la compañía Potrero no lograron vender una sola colcha en los llamados realizados por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). El sistema de convocatoria, abierto y sin criterios claros de evaluación, permitió la participación de intermediarios y macateros que terminaron quedándose con las adjudicaciones, desplazando a las verdaderas creadoras del producto.

La ausencia de indicadores técnicos y culturales en los procesos de selección evidencia una grave contradicción: el Estado declara patrimonio a la artesanía, pero no establece mecanismos para protegerla ni fortalecer en el mercado. Los artesanos que luchan por sostener la identidad cultural paraguaya carecen de respaldo legal y de políticas públicas que prioricen el valor cultural por encima del mero precio o la intermediación.

Preservar la cultura no es solo emitir resoluciones. Es acompañar la producción artesanal, generar condiciones justas de comercialización y permitir que los artesanos organizados accedan a oportunidades reales de venta conjunta. Solo así la frazada de trapo seguirá siendo una expresión viva de nuestra identidad y no un patrimonio reconocido pero condenado al abandono.

Otras artesanías textiles elaboradas en el distrito, como el kyha (hamaca), encaje ju, el tejido poyvi y la faja, fueron declaradas “Patrimonio Cultural Inmaterial de Carapeguá” mediante la Ordenanza N.° 05/2023. A pesar de este reconocimiento, los artesanos continúan subsistiendo a través de la venta al menudeo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Corresponde a las autoridades locales, departamentales y nacionales la búsqueda de estrategias de comercialización que acompañen al sector artesanal de Carapeguá, con el objetivo de salvaguardar las técnicas y los saberes transmitidos de generación en generación.

emilce.ramírez@abc.com.py