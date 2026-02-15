No cometer adulterio

Jesús habla claramente: “No cometerás adulterio”. Y añade que aquel que mira a una mujer deseándola maliciosamente en su corazón, ya ha sido adúltero con ella.

El adulterio designa la infidelidad conyugal, que es una traición a su pareja. Ser traidor es un título que nadie quiere, pues no solo traiciona a su cónyuge, sino que falta a las promesas que libremente ha asumido en su matrimonio. Además, lesiona el signo de la Alianza del ser humano con Dios, expresado en el vínculo matrimonial.

Así, es un ultraje lamentable que daña a uno mismo; al otro, a quien ha prometido sinceridad, y manifiesta desprecio a la voluntad de Dios. Como es siembra de mala semilla, los frutos también serán desastrosos.

El adulterio es una injusticia que atenta contra la estabilidad del matrimonio, pues el miembro engañado con frecuencia vive un dolor acentuado y entra en un ansioso viacrucis para lograr el perdón, cuando lo logra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Restablecer la confianza en el otro es un camino espinoso y solo es posible cuando el infiel da muestras fehacientes de que ha abandonado sus aventuras. Es más, cuando reconoce su infidelidad y procura reconquistar a su pareja.

Es causa importante de separaciones, lo que genera zozobra emocional entre los hijos, principalmente cuando son pequeños. Cuando hay separación la parte económica de la familia se ve afectada, con dificultades más grandes para el estudio, salud y otros.

“Cuando un hombre y una mujer, de los cales al menos uno está casado, establecen una relación sexual, aunque ocasional, comenten un adulterio”, sostiene nuestro Catecismo: Nº 2380.

¿Qué lleva a una persona casada a cometer el adulterio? Serán muchas las respuestas, pero conviene distinguir entre motivos masculinos y femeninos.

Al varón, por una calentura descontrolada, para exaltarse delante de los amigos y para afirmarse como “el machito lindito...”.

A la mujer, tal vez por carencia afectiva, por no sentirse valorada por el marido, por la soledad y falta de diálogo.

No hay que cometer adulterio, lo que implica huir de las ocasiones de pecado, mantener la relación matrimonial de modo alegre y, de modo especial, cuidar de la vida espiritual, dando más espacio para Dios y respetando sus enseñanzas.

Paz y bien