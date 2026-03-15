El retorcido BID

Cuenta ABC que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, dijo, en el discurso que pronunció aquí en Asunción el pasado día 11 de marzo, que: “El acceso a la información es una prioridad compartida y junto con el diálogo continuo para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas son actos muy valiosos”, destacando “el rol de la sociedad civil en proyectos de impacto social y de interés público… el relacionamiento con la sociedad civil debe basarse en la confianza, en la colaboración, la rendición de cuentas y el diálogo continuo… el acceso a la información es una prioridad compartida, especialmente para las organizaciones que realizan labores de monitoreo y supervisión… la sociedad civil también debe ser un aliado en la implementación, aportando ideas, iniciativas y proyectos que puedan convertirse en asistencia técnica u operaciones trascendentales para las políticas públicas”.

Alguien desprevenido podría ser, pues, conducido a creer que el BID trabaja por la transparencia y el libre acceso a la información pública, cuando que la verdad es exactamente lo contrario.

El BID establece cláusulas de confidencialidad en sus “acuerdos” en forma institucionalizada a partir de su Nueva Política de Acceso a la Información (PAI), que entró en vigor el 1 de septiembre de 2025, las que niegan la transparencia y el libre acceso a la información pública cuando él, el BID, estime que debe proteger intereses comerciales y financieros; que debe salvaguardar información sensible de terceros, especialmente en operaciones con el sector privado a través de BID Invest; que debe prevenir riesgos de fraude o ventajas competitivas indebidas en procesos de adquisiciones y licitaciones; que debe preservar los privilegios e inmunidades del Banco y sus empleados según su Convenio Constitutivo y el derecho internacional; que debe evitar interferencias en procesos deliberativos internos o negociaciones políticas sensibles con los países miembros y que debe garantizar la privacidad de los individuos involucrados en sus proyectos y evitar el uso indebido de datos personales.

La norma citada del BID es calcada, letra por letra, del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, Reglamento UE 2016/679) y de la Directiva UE 2016/943 de la dictadura autodenominada “Unión Europea”.

Ilan Goldfajn remarcó, en las frases que ABC transcribe de su discurso, que las organizaciones no gubernamentales (ong), a las que el BID denomina eufemísticamente “sociedad civil” desde el “Informe Anual 1995”, deben tener un trato preferencial a este respecto.

En síntesis, la República, la cosa pública, los asuntos del pueblo, son reemplazados por la élite agavillada en las ong, para usar nuestro dinero con entera discrecionalidad y protegida por sus retorcidos argumentos de justificación de la oscuridad.

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