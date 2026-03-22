Clausura y reapertura de ABC Color

ABC Color nació con el emblema de “Un diario joven con fe en la Patria”. Sigue siendo joven. Tiene el entusiasmo, el vigor, el idealismo de la juventud. Sueña con una patria mejor. Una patria donde sus hijos vivan amparados por la Constitución y leyes justas.

Esa fe en la patria fue la que mantuvo vivo al diario ante los muchos intentos de hacerlo desaparecer en tiempos de una dictadura corrupta y violenta, ante la cual no se rindió. Siguió con su prédica de paz y justicia. Alzó su voz a favor de los derechos humanos que un gobierno inhumano los pisoteaba sin descanso. Desapareció la maquinaria que intentó hacer desaparecer al diario. No por eso se instalaron las aguas mansas. Frente a las bravas, el diario esgrime su pasado de lucha para seguir con su exigencia de un país ético.

El primer número de ABC Color –en la mañana del 8 de agosto de 1967- asombró a los lectores con la nueva tecnología. No solo introdujo el color sino la nitidez fotográfica nunca antes apreciada en un periódico en el Paraguay. Estas y otras innovaciones –el tamaño del diario, diagramación, tipografía, distribución, etc.– pronto ubicaron al periódico en la preferencia ciudadana. No fue fácil, desde luego. Mucho trabajo, preocupaciones e incertidumbres precedieron al éxito.

ABC Color salió en coincidencia con el desarrollo de la Constitución Nacional de 1967, en el Teatro Municipal, que se la redactaría a imagen y semejanza del general Stroessner. Necesitaba de ese instrumento para volver a presentarse como candidato a la presidencia de la República. Ya había agotado el tiempo establecido por la Carta Política de 1940.

La Constitución del 67 amparaba la libertad de prensa, pero se introdujo el Estado de Sitio del que la dictadura se serviría para reprimir cualquier acto que le molestara. Para disfrazar la legalidad de sus arbitrariedades, la dictadura. promulgó las leyes 209 y 294.

Con estas amenazas, ABC Color tuvo el coraje de hacer conocer la corrupción y opinar sobre ella. Fueron tantas las denuncias, y tan enérgico el rechazo, que la dictadura ya no fue capaz de soportar. Fue cuando el Ministerio del Interior, con la firma de Sabino Augusto Montanaro, dispuso por resolución la clausura del diario.

La reapertura, que se dio gracias a la caída de la dictadura, fue una continuación lógica de su prédica por la paz, la justicia, la decencia.

Cinco años después del cierre, el pueblo recuperó sus derechos a expresar en libertad sus ideas y pensamientos. Exactamente el 22 de marzo, de 1989, volvió ABC Color con sus lectores. Esta vez, con la última tecnología: la incorporación de las computadoras que reemplazaban a las máquinas de escribir. Hoy nada dice este cambio, pero en su momento fue un salto enorme hacia la modernización, así como cuando se dio a conocer en agosto de 1967 con el sistema offset, lo último en composición e impresión a colores.

En esta nueva época, el diario saludó alborozado el tiempo de libertad que se abría esperanzador. Al mismo tiempo, renovó su compromiso con la democracia y su esfuerzo por contribuir con el desarrollo social, político, cultural, enterrado por casi 35 años de dictadura.

Y en esta tarea se encuentra hoy. Una tarea que no le es desconocida: denunciar la corrupción generalizada que se da en todas sus formas y con toda impunidad.

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