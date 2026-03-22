La esperanza de vida en el seguro de personas

Desde la perspectiva del sector asegurador, la esperanza de vida es un elemento fundamental para la evaluación del riesgo y la determinación del costo. Las compañías de seguros utilizan tablas actuariales que incorporan datos sobre mortalidad y longevidad para calcular las primas que deberán pagar los asegurados sin aumentar el costo del seguro en el largo plazo. Estas tablas permiten estimar con cierta precisión la probabilidad de fallecimiento de una persona según variables como edad, sexo, hábitos de vida o condiciones de salud. Cuanto mayor sea la esperanza de vida de una población, mayor será también el período durante el cual la aseguradora deberá mantener su cobertura, lo que influye directamente en el costo del seguro. Como ejemplo, el que comienza a pagar US$ 20 hoy, seguirá pagando US$ 20 en 30 años.

En las últimas décadas el incremento sostenido de la esperanza de vida ha generado importantes transformaciones en el mercado de seguros. Por un lado, las personas viven más años y, en muchos casos, desean mantener protección financiera durante más tiempo. Esto ha impulsado el desarrollo de nuevos productos de seguros que combinan protección con ahorro o inversión, permitiendo a los asegurados planificar su seguridad económica en el largo plazo.

Por otro lado, el aumento de la longevidad también plantea desafíos actuariales. Si las aseguradoras subestiman la esperanza de vida de la población, pueden enfrentar dificultades financieras, ya que deberán pagar beneficios durante más tiempo del previsto.

La esperanza de vida también influye en la forma en que las personas perciben la necesidad del seguro de vida. Tradicionalmente estos seguros se asociaban principalmente con la protección económica de los familiares en caso de fallecimiento prematuro del sostén del hogar. Sin embargo, en un contexto de mayor longevidad, el seguro de vida también se ha convertido en una herramienta de planificación financiera que permite proteger el patrimonio familiar, garantizar recursos para la educación de los hijos o incluso complementar los ingresos durante la jubilación.

Otro aspecto importante es la relación entre la esperanza de vida y los estilos de vida saludables. Actualmente, muchas aseguradoras consideran factores como el tabaquismo, la actividad física o el índice de masa corporal al momento de calcular las primas.

Las personas que mantienen hábitos saludables suelen acceder a mejores condiciones de aseguramiento, lo que refleja una tendencia creciente hacia la personalización del riesgo en el sector asegurador, lo contrario, los reaseguradores aplican lo que se da en llamar extra prima, que son simples recargos al costo determinado en la oferta.

En América Latina, y particularmente en países como Paraguay, la esperanza de vida también ha aumentado de manera sostenida durante las últimas décadas. Este fenómeno representa una señal positiva del progreso sanitario y social, pero al mismo tiempo exige que las instituciones financieras y aseguradoras adapten sus productos a una población que vivirá más años y requerirá mayor protección financiera a lo largo de su vida. En este sentido, el seguro de vida puede desempeñar un papel clave dentro de una estrategia integral de planificación patrimonial para el largo plazo.

En conclusión, la esperanza de vida no es solo un indicador demográfico, sino también un factor determinante en la estructura y evolución del mercado de seguros de vida. Su crecimiento obliga a las aseguradoras a perfeccionar sus modelos de cálculo, diseñar nuevos productos y promover una mayor cultura de previsión financiera. Al mismo tiempo, invita a las personas a reflexionar sobre la importancia de planificar el futuro, asegurando estabilidad económica y protección para sus seres queridos a lo largo de todas las etapas de la vida.

Un impacto directo

Más allá de su relevancia estadística y social, la esperanza de vida tiene un impacto directo en el funcionamiento y diseño de los seguros de vida.

(*) Abogado