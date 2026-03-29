La decisión fue ante el informe remitido por los directores de estos establecimientos educativos que presentan deterioro o corren peligro de derrumbe. Al acatar la resolución 327, los docentes y alumnos salieron de las aulas y se instalaron bajo árboles, tinglados, detrás de las peligrosas estructuras que les dan sombra, entre otros. Algunos padres optaron por trasladar a sus hijos a instituciones que no están en riesgo de desplomarse.

Ahora los técnicos empezaron a verificar estos locales educativos para tener un informe concreto de la situación de cada aula. Por alguna razón estos trabajos no se realizaron antes del inicio del año lectivo 2026, es el reclamo de los padres de los alumnos.

Se espera conocer estos informes para saber si los docentes y estudiantes seguirán desarrollando los contenidos fuera de las aulas o no. Ante la gran cantidad de escuelas y colegios que tienen deterioros, se estima que muchos tendrán que culminar el presente año lectivo fuera de las salas de clases.

Solo imaginar ver a los niños, jóvenes y docentes en esas condiciones en los días de frío, lluvia y también de altas temperaturas, se puede decir que con eso se derrumban muchas cosas y no me refiero a las estructuras edilicias.

Toda esta situación puede desencadenar por ejemplo, en el peligro de derrumbe de muchos sueños que tienen los que deben recibir educación. Es realmente lamentable lo que están pasando una gran cantidad de alumnos, sus padres y los profesores que deben desarrollar los contenidos en distintas áreas del saber.

Mientras se siga discutiendo si es el MEC, la gobernación o las municipalidades las encargadas de realizar las refacciones, mantenimientos o construcciones nuevas, las diferentes comunidades educativas seguirán esperando poder volver a utilizar las salas de clase.

Y ojalá sea antes que se derrumben algo más que las antiguas sedes educativas.

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