Un Robespierre contra la corrupción

Hoy, la recordación de Robespierre se trae a colación porque la corrupción en el país ha alcanzado niveles intolerables. Gobernantes alejados de la moral, candidatos incompetentes, dirigentes que saquean los bienes públicos sin vergüenza, legisladores que no legislan para la nación sino para sus miserables propósitos y propio beneficio, protegiendo a indignos que saquean al pueblo y degradan la dignidad ciudadana o que venden su voto al mejor postor. No hay mayor traición que convertir el mandato popular en moneda de cambio, ni mayor degradación que blindar a los ladrones de la República. La política se ha convertido en botín, y la justicia, sus operadores, en servidumbre, cuando que debería ser implacable.

En ese contexto, la evocación de un Robespierre surge más como grito de hartazgo que como propuesta literal. No se trata de reivindicar la violencia del pasado, sino de rescatar la idea de que frente a la corrupción no cabe la tolerancia. La tolerancia hacia el corrupto es traición al pueblo, y la impunidad es complicidad, por ello la justicia debe ser firme, pronta y severa.

Lo que hace falta hoy no es un liderazgo complaciente ni tibio, sino un liderazgo incorruptible, un verdadero Robespierre moderno que, armado con la fuerza implacable de la ley y la transparencia, arranque de raíz a los traidores del mandato popular. La integridad y la honradez no pueden seguir siendo meros adornos discursivos: deben reinstalarse como principios rectores innegociables de la política. La justicia, despojada de toda condescendencia, debe recuperar su línea inflexible y castigar sin demora a quienes deshonran la confianza pública, porque tolerar al corrupto equivale a institucionalizar la complicidad y degradar la República. La hora exige severidad e inflexibilidad, no concesiones; exige sanción ejemplar, no excusas; exige que la traición al pueblo sea respondida con la contundencia de un Estado que no se doblega ante la desvergüenza.

La historia enseña que los pueblos, cuando se hartan de la corrupción, buscan referentes de virtud. Pero hoy la pregunta es más dura: ¿seguirá nuestra sociedad tolerando que la política sea guarida de saqueadores, un refugio para quienes han hecho del Estado un botín y de la ciudadanía su presa? La clase política, inmersa en la corrupción, ha venido no a servir sino a despojar, devorando la dignidad ciudadana con la voracidad de una casta que confunde el mandato popular con licencia para el saqueo. La alternativa es clara: o se exige y sostiene a líderes incorruptibles capaces de restaurar la virtud pública, o se perpetúa un sistema que degrada la República y convierte al pueblo en rehén de la desvergüenza institucional.

La hora de la indulgencia ha terminado; quien traiciona la confianza pública debe saber que la clemencia no será su refugio, porque la verdadera barbarie es permitir que el corrupto siga devorando la dignidad de la nación. El tiempo de las excusas y de la tolerancia cómplice debe terminar: ahora solo cabe la justicia severa, la sanción ejemplar y el destierro político de quienes han convertido al Estado en botín.

Necesitamos una sociedad que no tolere más la corrupción, pero que tampoco renuncie a la legalidad en su combate, porque solo la justicia ejercida dentro del marco de la ley puede restaurar la confianza ciudadana. Y esa justicia no debe ser temerosa ni indecisa: debe ser implacable, debe ser ejemplar, debe ser capaz de demostrar que el poder no es un privilegio para saquear al pueblo, sino una responsabilidad sagrada frente a la República, porque no hay crimen más infame que saquear al pueblo y convertir al Estado en botín.

La República debe levantarse con la fuerza de la ley y la virtud, para que los ladrones de la confianza pública entiendan que su destino no es el poder, sino la condena ejemplar y el destierro político. Como dicen que lo advirtió Robespierre, “castigar a los corruptos es clemencia, perdonarlos es barbarie”. Y esa barbarie hoy se encarna en legisladores que venden su voto al mejor postor, que blindan a indignos solo para sus miserables propósitos en contra del pueblo. La República no puede seguir siendo rehén de esa traición: debe ser el tribunal implacable que arranque de raíz la corrupción y restituya la dignidad ciudadana.

No debe haber refugio ni indulgencia para quienes traicionan el mandato popular porque perdonar al opresor es perpetuar la barbarie. La República debe levantarse con la fuerza de la ley y la virtud, para que el corrupto entienda que su destino no es el poder, sino la condena ejemplar.