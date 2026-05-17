“Desde nuestro movimiento político fijamos de manera categórica que mientras persistan las dudas, decimos no a las máquinas y planteamos volver a la votación con papeletas… No pedimos modificación de la ley electoral pero no podemos ir al matadero con unas máquinas que te pueden robar las elecciones… Existe una fundamentada duda sobre la confiabilidad de las máquinas de votación que los técnicos del TSJE no pudieron refutar”.

Supongo que el Diosnel cree que somos todos bobos cuando dice “no pedimos modificación de la ley electoral” (desbloqueo de listas y voto preferencial), pues él sabe, como sabemos todos, que el conteo de votos en unas elecciones con desbloqueo pero sin máquinas llevaría días enteros y hasta semanas, generando dudas sobre los resultados, con el propósito real de que la fruta caiga madura y se opte por volver a lo que quieren en realidad, que es derogar el desbloqueo y volver a las listas sábana.

La línea argumental de estos opositores la elaboró el ingeniero Luis Benítez, quien solicita que se incorporen a las máquinas los estándares de la ong Center for Internet Security, que cobra por el uso de sistemas operativos preconfigurados como AWS, Azure y Google Cloud y por venta de licencias de software y monitoreo de seguridad.

Voy al grano del planteo del Ing Benítez: El chip RFID contenido en las boletas de voto.

El chip RFID (“Identificación por Radiofrecuencia”) es un dispositivo diseñado para guardar un código de identificación y transmitirlo de forma inalámbrica a un lector mediante ondas de radio que se puede leer a distancia sin necesidad de apuntarle directamente con un sensor.

Este chip sí se podría hackear, pero su hackeo requiere un número elevado de operadores con sus respectivos equipos actuando en cada centro de votos, lo que no es distinto al riesgo que había de falsificación de actas cuando se votaba sin máquinas, y justamente por esa precisa razón, para anularlo, las máquinas de voto emiten una boleta física, impresa al calor, que no se puede hackear.

Y por esa mismísima razón nuestro sistema electoral prescribre el conteo físico de las boletas, acto que debe realizarse en público.

Sería muy bueno que el ing Benítez exponga, por favor, cómo podría hackearse la boleta física de voto y que los opositores mencionados al principio expliquen qué entrenamiento dan a sus autoridades de mesa para machacar como hacen con la idea de fraude electoral.

Creo que no lo harán porque el objetivo que tienen es derogar el desbloqueo.

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