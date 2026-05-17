Incluso, no solo para los cargos partidarios, sino también para cualquier otra elección de funcionarios públicos; también se da en el plano futbolero cuando se procede a elegir a un determinado jugador o asistente técnico. En este sentido, el obispo paraguayo del Chaco, Gabriel Escobar, se refería a los candidatos para las próximas elecciones municipales en los distritos del Alto Paraguay.

El religioso decía a los fieles en su homilía: “¿Máva piko nde cabayú?”, ¿aquel que te roba o el que se preocupa por hacer el bien?, ¿el que se preocupa por los demás?, como una forma de concientizar a los pobladores, atendiendo el abandono en que se encuentran las comunidades del departamento, debido al nulo accionar de las autoridades.

A pesar de la preocupación del obispo para que los ciudadanos sepan elegir a sus autoridades y no vuelvan a repetir los mismos errores de otras elecciones, sobre todo lo relacionado con la venta de conciencia, lastimosamente en los distritos del Alto Paraguay los candidatos que se presentan para estas elecciones municipales no representan sinónimo de cambio alguno.

La mayoría de los precandidatos para los cargos de intendente y concejales representan a los denominados señores feudales del Alto Paraguay, quienes desde hace años están aferrados al poder solo para obtener beneficios propios o, como diría el obispo Gabriel Escobar, entran a la política únicamente para robar.

No se logra observar a candidatos independientes con pensamientos propios, interesados en trabajar por el pueblo y cambiar esta triste realidad de abandono social del departamento, sino más bien a personas interesadas en continuar en la senda de la joda y buscar únicamente beneficios personales.

Sucede que en el Alto Paraguay la masa mayoritaria de electores, lastimosamente, poco o nada valora las cualidades positivas que puedan tener los candidatos, priorizando más bien la oferta por la compra de votos. En este panorama, difícilmente se pueda pedir cambio alguno, pues en gran porcentaje se sigue eligiendo este tipo de caballo, o sea: “péa che cabayú”.

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