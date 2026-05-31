Desarrollo industrial

Los entendidos señalan que la instalación de una planta de celulosa en esta parte del país beneficiará enormemente a toda la región.

Se estima que este nuevo polo industrial, enfocado en la integración logística –vial y fluvial–, además del procesamiento forestal, empleará, de forma directa e indirecta en su primera fase, a unas 2.000 personas. Vaticinan que esta cifra llegará a 7.000 en generación de empleos cuando todo el proceso culmine e inicie el movimiento en la fábrica.

La expectativa en la zona es enorme, muchas personas han invertido en la compra de inmuebles, construyeron salones comerciales, departamentos, dúplex y casas para alquilar. Es que las informaciones que se tienen es que muchos trabajadores llegarán a esta aparte del país para trabajar en la construcción y en la fábrica una vez que culmine la obra.

Por lo que se comenta, el movimiento comercial en Concepción tendrá un crecimiento importante en distintas áreas. La cantidad de habitantes va a crecer, el tráfico vehicular aumentará, entre otros.

Para afrontar todo esto se precisa el mejoramiento de las calles de la capital departamental, el sistema de desagüe cloacal, el ordenamiento en el tránsito, entre otros. Es urgente un reordenamiento de las casillas ubicadas en las calles, en los alrededores del mercado municipal.

Señalizar las calles que son de sentido único, las vías preferenciales, pintar los reductores de velocidad, son solo algunas falencias con que cuenta la ciudad de Concepción.

El comportamiento social también es de gran importancia para estar a la altura de las exigencias que se vienen. Por ejemplo evitar los animales, principalmente caballos y perros, en las calles, conocer y respetar las señales de tránsito, no es menos urgente.

Las expectativas son grandes y la ciudad debe contar con más infraestructura para poder responder a las demandas. La tarea de las autoridades y los habitantes de la zona será fundamental para ello.

El pasado lunes 25 de mayo, Concepción cumplió 253 años de fundación, hoy se cerrarán los festejos con el tradicional desfile cívico, estudiantil, policial y militar en la avenida que lleva el nombre del fundador, Agustín Fernando de Pinedo. La ciudad mostrará hoy su potencial y su primera fuerza es su factor humano.

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