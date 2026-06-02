La importancia del dólar, posible intervención del BCP y la economía como ciencia

Este precio o ratio, la cantidad de guaraníes que tengo que dar para obtener un dólar, afecta los precios relativos de los bienes que intercambiamos o comercializamos. En efecto, un guaraní apreciado como el de ahora (de 8.000 gs bajamos a 6.000 gs en un tiempo relativamente corto) o un dólar más débil hace encarecer los productos nacionales, es decir resta competitividad a la economía o industria nacional ya que los productos nacionales pasan a ser mas caros.

Esta situación afecta negativamente a los exportadores, y positivamente a los importadores y deudores en dólares. ¿A quién tiene que favorecer el BCP? Habría que analizar nuestra economía todavía poco industrializada, tal que el Ministro de Industria y Comercio con buen criterio habla de la necesidad de una revolución industrial por la que pasaron todos los países mas desarrollados del mundo.

Paraguay exporta principalmente materia prima (productos agroganaderos y energía), necesitamos dar mayor valor agregado a nuestros productos y al mismo tiempo consumir más nuestra energía nosotros sin regalar al Brasil vía Itaipú, con esto conseguiremos una economía más productiva y más competitiva.

Cuando tengamos esa economía más industrializada, más competitiva exportando productos de mayor valor añadido si podemos hablar de una verdadera apreciación del guaraní con respecto al dólar y el argumento o pedido actual de los exportadores de una intervención del BCP sería mas consistente o atendible.

Un guaraní fuerte, como el de ahora, podría afectar negativamente las exportaciones. Pero mientras no tengamos esa economía más industrializada o competitiva, el reclamo exportador solamente obedece a intereses particulares porque con un dólar bajo participan en menor medida de la torta (PIB) o sea reciben menos renta, menos guaraníes por cada dólar de bienes exportados.

Con este escenario es difícil la tarea del BCP, por eso opta por no hacer nada. El BCP decide acompañar la coyuntura internacional donde el mismo Trump quiere un dólar débil y mas competitivo para competir con Asia y Europa. La coyuntura nacional presenta igual una alta oferta de dólares por las exportaciones del agro (soja y carnes) y remesas. También los bancos inyectan más dólares al sistema ante una mayor demanda de créditos en guaraníes, lo que explica la actual depreciación del dólar. No es fácil determinar cuál es el tipo de cambio que conviene a todos y por eso mejor dejar esta tarea al mercado.

Nunca puede ser malo tener una moneda fuerte ni bueno tener una moneda devaluada donde los agentes económicos(empresas/familias) no confían en la moneda nacional como es al caso de Argentina y Venezuela, países hiperinflacionarios con moneda destruida. Si es importante la gradualidad de este precio, que no baje el dólar muchos puntos para luego repentinamente subir, aunque la volatilidad es inherente al mercado de divisas.

El dólar depende de tantos factores(volatilidad): la tasa de interés nacional, la tasa de interés de la Reserva Federal, los aranceles, las exportaciones, las importaciones y principalmente de las expectativas de los agentes económicos. El dólar analizado como un activo también explica esta depreciación, nadie quiere tomar activos que van a bajar de precio o perder rentabilidad ya que el mismo gobierno americano genera esa expectativa, presionando a la FED que baje las tasas de interés.

Muchos economistas recomiendan la intervención del BCP, aunque esto sea ir de contramano con la política de Trump y con el mercado, utilizando el argumento de la pérdida de competitividad del sector exportador lo cual este análisis no comparte. Si es mas atendible la necesidad de que los cambios sean mas graduales y menos bruscos del dólar. Lastimosamente, la economía no es una ciencia exacta, nos permite describir lo que ya pasó, pero predecir muy poco.

No me animaría dar consejos al BCP ahora, tal vez damos demasiada importancia al dólar y el gobierno debería limitarse a acompañar la coyuntura nacional e internacional. ¿Y los demás agentes económicos? Las empresas, las familias y el amigo lector enfocarnos en nuestro propio negocio o emprendimiento, intentar ser competitivos de una manera real, sin devaluaciones, ni aranceles y con mayor productividad. Invertir en nuestro propio proyecto, posicionarse o ahorrar en guaraníes y dejar de mirar al dólar como un activo indispensable de nuestra cartera.

*Keynes Estudios Superiores/ Universidad Autónoma de Madrid