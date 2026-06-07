Alto Paraguay sin contrapeso opositor

Cuando en un gobierno no existe oposición, las autoridades hacen lo que quieren, pues no existe control alguno, o si lo hubiera, sería solo para el simulacro. De esta manera, se desconoce con claridad en qué se utiliza el dinero público y, por sobre todo, el control que pudiera darse sobre tal o determinada obra pública.

Nadie asegura que con la existencia de opositores no podrían darse hechos de corrupción en el mandato de un gobierno; sin embargo, al menos existe la esperanza de que pueda haber algún tipo de control y transparencia al momento de administrar el erario público.

En el Alto Paraguay, desde hace décadas, pareciera no existir la oposición como fuerza de gobierno. Esto se demuestra en que todas las administraciones de los municipios del departamento, así como la propia gobernación y la diputación, son manejadas por políticos del sector colorado.

En los 36 años de vigencia del período democrático en nuestro país, en el Alto Paraguay solo en tres oportunidades un gobierno de la oposición, representado por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), logró administrar municipios: en dos períodos en Bahía Negra y durante un corto tiempo en Carmelo Peralta.

En tanto, tanto los gobernadores como el representante de la Cámara de Diputados siempre pertenecieron al sector del Partido Colorado.

Para estas internas municipales, más de 14.000 electores colorados están habilitados para sufragar; en cambio, en filas de la oposición, donde se presentan listas unificadas, la cifra de electores apenas supera los 2.000 votantes.

La supremacía colorada también se da dentro de las juntas municipales y de la propia gobernación. Es más, la oposición, antes que buscar recomponer estas estadísticas, sufre una tremenda migración de electores que pasan a las carpas del sector colorado.

En este panorama político de ausencia opositora en Alto Paraguay, poco o nada existe la posibilidad de cambio alguno en relación con mejorar la calidad de vida de los habitantes, pues siempre se estará al capricho de los mal llamados líderes del Partido Colorado.

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