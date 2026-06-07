Elecciones vs. fondos públicos

En el marco del manejo discrecional de los recursos estatales, apareció en La Colmena el candidato a intendente Mario Melgarejo (ANR-HC), quien distribuyó semillas e implementos agrícolas a productores en presencia de funcionarios del ente agrario.

En Carapeguá, el MUVH habilitó mejoras en la plaza Sagrado Corazón de Jesús, con la participación de la candidata a la Intendencia, Luz Cañete. Asimismo, la Gobernación de Paraguarí facilitó maquinarias al candidato de Quiindy, Vicente Caballero (cartista). A esto se suma que, en varias municipalidades, se ejecutan obras direccionadas a favorecer a los candidatos respaldados por los intendentes.

Esta situación genera preocupación y plantea interrogantes sobre la equidad en los procesos electorales y el uso correcto de los bienes y programas públicos. Las instituciones del Estado deben actuar con neutralidad, garantizando que los recursos lleguen a la población sin ser condicionados por intereses políticos o electorales.

La ausencia de controles efectivos por parte de los organismos fiscalizadores incrementa la percepción de impunidad y debilita la confianza en las instituciones. La función de la Contraloría General de la República (CGR) es clave para asegurar que cualquier irregularidad sea investigada y, de ser necesario, sancionada conforme a la ley.

A esto se suma también el escaso o nulo control de la mayoría de las concejalías, tanto en las municipalidades como en el gobierno departamental, que con su silencio toleran o apañan el uso indebido de los recursos públicos.

Ante este panorama, el elector cumple un papel fundamental. No solo debe observar las obras o beneficios inmediatos recibidos, sino también analizar la transparencia de la gestión, el origen de los recursos utilizados, los antecedentes personales de los candidatos y su conducta en relación con el manejo de lo público.

Por ello, es importante ejercer el voto con criterio crítico e informado, priorizando la honestidad, la rendición de cuentas y el respeto a las normas democráticas por encima de intereses coyunturales o beneficios temporales.

Que en este día de elecciones prime una conducta cívica responsable, respetuosa y consciente del valor del voto como herramienta fundamental de la democracia.

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