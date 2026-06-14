Ese estilo de imponer

Comenzando por el mismo Horacio Cartes, empresario tabacalero involucrado en el mundo del fútbol, al que, según la historia que se cuenta, unos amigos convencieron, allá por 2011, de meterse en política.

Sin antecedentes partidarios, incluso sin haber votado nunca en internas hasta que se candidató en 2013, igual le fue muy bien, en términos de resultado electoral, utilizando su poderío económico llegó a presidente de la República en ese 2013.

Una vez en el poder, comenzó esto de digitar candidatos para diversos cargos. Empezó con la presidencia del Partido Colorado en la cual instaló a un entonces ignoto diputado ñeembuqueño, Pedro Alliana.

Tras fallar en 2017 en un sangriento intento de instalar la reelección, quiso imponer a Santiago Peña como candidato presidencial en 2018. Esa vez perdió la interna. Sin embargo, ya más ducho en las cuestiones políticas, pudo imponerlo en 2023.

También, impuso en 2018 a Hugo Javier en el departamento Central y le fue bien... electoralmente, aunque la administración del animador fue un desastre repleto de corrupción.

Tras fracasar en su intención de ser senador –pese a la prohibición constitucional– decidió ser presidente del Partido Colorado y lo logró con facilidad.

Ya impuso hace un tiempo a Pedro Alliana como su próximo candidato a presidente para el periodo 2028-2033 y casi seguro a Juan Carlos Baruja como vicepresidente. Recientemente, logró que su candidato impuesto del movimiento Honor Colorado Camilo Pérez ganara la candidatura oficial para intentar ser intendente de Asunción en la elección de octubre próximo.

Obviamente, mientras le siga saliendo bien, seguirá con esto de imponer candidatos, por el hecho que la mayoría de los colorados aceptan disciplinadamente sus decisiones. De alguna manera, ha conseguido “domar” ese partido centenario en el que al principio varios dirigentes expresaban sus cuestionamientos por sus antecedentes de presidiario, involucrado en una presunta evasión de divisas y por sus actitudes autoritarias.

Seguirá así seguramente hasta que los afiliados colorados o la ciudadanía en general le digan basta a ese estilo de manejar el país.

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