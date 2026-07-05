¿Quiénes están mejor?

Caminos intransitables con cada lluvia, obras abandonadas y falta de oportunidades son el pan de cada día en gran parte del departamento de Itapúa.

La región es históricamente relegada a un segundo plano en materia de inversión pública, a pesar de ser uno de los territorios que más producen en el país. Inversiones importantes que podrían generar un gran impacto continúan abandonadas, como la reparación de los Colegios Técnicos y la culminación de las rutas D047, D049 y la PY18. Promesas que quedaron en el olvido de esta gestión fueron el asfaltado de Cruce Ayala (Tomás Romero Pereira-Yatytay), ruta 14 (Cambyretá), culminación de Calle H o continuación de la D054 (Fram) y el tramo que bautizaron como “la ruta de la vergüenza”, la PY07 (Capitán Meza-Natalio).

También, proyectos necesarios como la duplicación de las rutas PY01 y PY06 que no llegan al departamento, en especial a Encarnación, la ciudad con “más desarrollo” en la región. El potencial estratégico de la región, que es una zona de frontera, se ve frenado por la falta de interés del Gobierno Nacional.

Esto empuja a la población a depender del contacto con el país vecino, lo que fomenta una gran informalidad. En el año 2025, el empleo informal alcanzó el 60,1% de todos los trabajadores, mientras que en Itapúa sería del 67,9%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, no hay un enfoque claro de por dónde irá el desarrollo de esta región. El Rally Mundial fue una ventana y una oportunidad para fomentar el desarrollo turístico de la región.

No obstante, reinó el desinterés y fue el trabajo de las comunidades el que dio realce a un evento. Nuevamente se acerca este evento masivo a la región, pero ni siquiera las obras prometidas para la primera edición del 2025 fueron culminadas. La gran cantidad de turistas evidenció una carencia estructural en materia de la red vial. En horarios importantes, las filas de vehículos alcanzaron más de 10 kilómetros y todo el microcentro quedó atorado.

En otras ciudades del interior del departamento, fueron más evidentes estas necesidades.

No obstante, el evento generó una concentración de los beneficios económicos a los grupos empresariales vinculados al poder de turno, mientras que el desarrollo que prometían para los locales resultó en migajas, más pequeñas que las que hay en temporada alta.

Lo más probable es que el primer mandatario no se equivoca al decir que “estamos mejor”, sino más bien, nunca termina de aclarar: ¿Quiénes son los que están mejor?

sergio.gonzalez@abc.com.py