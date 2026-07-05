Teatro Municipal de Villarrica

También como en la capital del país, en Villarrica los artistas se hicieron de sitios alternativos que no suplen del todo a una sala concebida para el teatro, la danza, la música.

Como es de suponer, con la habilitación de la sala teatral los artistas guaireños, de distintas disciplinas, se disponen a seguir –o a comenzar- con su vocación.

El Teatro Municipal cerrado –por los motivos que fuesen- desmentía de alguna manera la fama de “Ciudad culta” de Villarrica. El orgullo de una ciudad con tal adjetivo es su teatro, las actividades que en él se realizan y la presencia del público. El Guairá ha sido –lo sigue siendo- una fuente inagotable de intelectuales y artistas que honran al país. ¿A qué se debe este privilegio? ¿Por qué se da en una zona geográfica determinada? Tal vez la razón la encontremos en “La vida solitaria el Dr. José Gaspar de Francia”, de Justo Pastor Benítez, quien nos dice: “Cometió el error (Francia) de suprimir los dos institutos superiores con que contaba el país. Villarrica tuvo la suerte de no ver cerrado el pequeño colegio franciscano de la localidad y que mucho influyó en la educación popular y en la formación del hogar”. Es posible, entonces, que a esa influencia se deba los centenares de músicos, compositores, poetas, escritores, ensayistas, que distinguen al país. Hay más: Un colegio transforma la comunidad, la eleva por encima de la mediocridad. Este mismo efecto tiene el teatro.

Así lo entendió Carlos Antonio López al encomendar la construcción del Teatro Nacional a Ildefonso Bermejo quien habló en la inauguración: “El día 4 de noviembre de 1855 será eternamente memorable en los fastos de la Historia Paraguaya (…) ¿Habrá alguno que ponga en duda la importancia de un coliseo de esta clase? El teatro, como la historia, inmortaliza a los hombres grandes, nos pone en contacto con las épocas remotas; presenta el pasado en presente; nos da reglas para las buenas costumbres; nos estimula a las acciones heroicas y nos separa de la senda del mal”. (Eco del Paraguay, 15 de noviembre de 1855)

Esta idea fue la que impulsó a Don Carlos a dar el paso decisivo con la intención de incorporar al Paraguay entre los países vecinos que ya se encontraban muy desarrollados cultural y artísticamente. Concebía el teatro como lo que es: expresión de progreso.

En otra oportunidad, meses antes de la habilitación del teatro, Bermejo escribió: “En cada ciudad debería construirse por lo menos un teatro, protegido por el gobierno. Las diversiones, los espectáculos, en una palabra, todo lo que puede dulcificar, perfeccionar las costumbres y hacer la vida más agradable, no son gastos estériles cuando se hacen con inteligencia y profusión”. (Eco del Paraguay, 21 de junio, 1855)

Con motivo de la reapertura del Teatro Municipal de Villarrica, la directora de cultura, Janice Ayala, dijo (Ultima Hora, 28,06) “Representa mucho más que la recuperación de un edificio. Es un hito que dignifica nuestra identidad y el regreso de las artes a su catedral”. La directora recordó también que “la falta de recursos, los cambios de gestión municipal y los vaivenes políticos obligaron a que la actividad cultural buscara otros escenarios”. Se entiende la falta de recursos -finalmente facilitados en gran medida por el gobierno de Taiwán- pero es incomprensible que los políticos hayan metido la mano para obstaculizar un proyecto cultural que está –o debe estar-`por encima de cualquier mezquindad´.

Se conformó un Consejo de Protección y Gestión que ayudará a la Dirección de Cultura en la administración integral del teatro. Es decir, hay una intención seria de que las artes escénicas guaireñas recuperen, de algún modo, tantos años de silencio, aunque no absoluto, pero con serios inconvenientes.

Felicitaciones Villarrica.

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