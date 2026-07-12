Reforzar el equipo

Fue ante el reclamo que le hicieron de contar con un lugar para recibir a adultos mayores, a lo que el doctor Isaías Fretes les respondió que están realizando una reingeniería de recursos, por lo que deberán esperar un poco más.

En el recorrido los reclamos fueron coincidentes, falta de insumos y medicamentos en diferentes sectores de la clínica.

La visita incluyó previamente al hospital de Luque, donde los asegurados le reclamaron falta de insulina, a lo que respondió que pedirá explicaciones, y constató además que las obras están retrasadas hace más de un año por la burocracia en la institución.

Las deficiencias e irregularidades saltan todos los días, y en sus casi tres meses al frente de la previsional, ya habría que ir armando una gran planilla con las diversas denuncias realizadas en diferentes áreas, a efecto de darle un seguimiento serio y formal a casos en los que la justicia debe intervenir.

Esta semana también por ejemplo, Fretes habló de un “fato” que se descubrió accidentalmente.

Una licitación para compra de cánulas, catéteres y otros insumos, aprobada por la anterior administración de Jorge Brítez, por un presupuesto estimado de 235 mil millones de guaraníes, cuando que tras realizar verificaciones sobre la necesidad de lo licitado redujeron el presupuesto a 12 mil 200 millones.

Son más de 220 mil millones de guaraníes de diferencia, del “fato” descubierto accidentalmente, según el propio Fretes.

Sus denuncias son diversas y requieren diferentes tratamientos, llegando a casos tan insólitos como indignantes.

Hace unos días nada más por ejemplo se quejó de que durante administraciones anteriores incorporaron en la previsional a médicos sin un título habilitante válido (!) bajo la presunción de que fueron nombramientos políticos, y que ante el impedimento para despedirlos los capacitarán en medicina básica.

El doctor Fretes cumplirá tres meses en el cargo el próximo 22 de julio, y si bien el tiempo es aún insuficiente para juzgar su administración, da la sensación de que necesita un equipo aún mayor que el que tiene actualmente, con algunas personas capaces y bien intencionadas, para atacar con eficiencia frentes que son tan diversos y complejos.

Su estilo de gestión de entrada generó optimismo, por la búsqueda de transparencia, evidenciando groseras irregularidades, pero también coloca una vara de expectativas alta en la que el entusiasmo y respaldo de los asegurados puede transformarse luego en desencanto y escepticismo.

Ocurre que el Instituto de Previsión Social es un monstruo con roscas mafiosas enquistadas que se pueden devorar todas las buenas intenciones de una sola persona, si no existen la voluntad política y un equipo multidisciplinario de personas decentes, capaces y valientes.

Faltan nombres y apellidos, denuncias acompañadas de pruebas, para exigir investigaciones judiciales que castiguen tantos casos en los que los miserables se apropiaron del dinero de los verdaderos y únicos dueños del IPS, trabajadores y empleadores que mensualmente aportan para sostener a este gigante muro de lamentos de salud y pensiones en el país.

Es fundamental ese equipo para atacar los diferentes frentes de corrupción enquistada en la previsional, y no terminar luego de un tiempo lamentando que el sistema se devoró una vez más, a una persona decente y con buenas intenciones.

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