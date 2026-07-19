Así andamos

Ambos casos expresan que los parlamentarios están desinteresados de las cuestiones que importan al país. Hay asuntos serios que se quedan escondidos detrás de lo superficial. ¿Se trataría de una maniobra para que así sean o incapacidad para enfrentar los problemas reales que sufre la población? Ya el año pasado el Senado había rechazado “la reglamentación para el diseño y uso del pabellón de la República, de los escudos nacionales y del sello nacional”. El mismo proyectista, Yamil Esgaib, ahora vuelve a la carga. Si fuese solamente él no tendría ninguna importancia, pero arrastra a 14 diputados. El propósito está muy claro: distraer la atención acerca del problema judicial que soporta Esgaib, a quien el Club Guaraní le reclama el pago de años de alquiler y que devuelva el local que utiliza para su disfrute económico. Hay orden de desalojo pero nadie se anima a hacerla cumplir. Si el desalojo hubiera sido contra agricultores, en media hora estarían presos o en la calle con sus ranchos y capueras consumidos por el fuego.

En cuanto el titular del IPS, sabemos qué hace y qué piensa. Cada día visita un hospital y cada día encuentra irregularidades muchas de ellas delictivas, tanto más serias por tratarse de la salud pública. El doctor Fretes tiene el respaldo masivo de los asegurados que ahora comprueban –antes sospechaban- el robo desmesurado que les impide acceder a medicamentos y a una mejor atención.

Por décadas se ha venido tejiendo la organización para desvalijar los bienes de los obreros y de la patronal. Las revelaciones del doctor Fretes nos dan una idea –apenas una idea- de cuánto se ha robado. Y no solo dinero ni medicamentos, sobre todo la salud y la vida de quienes aportan mensualmente con la esperanza de una atención médica por lo menos pasable.

Los casos que trascendieron al público llevarán años repararlos toda vez que el IPS tenga administradores honestos y eficientes. De lo contrario, las revelaciones del doctor Fretes seguirán hasta que la previsional quede sin dada que pueda robarse.

Con las denuncias del titular del IPS sucede un hecho curioso: no molestan al gobierno sino a la oposición. Ante la intención opositora de convocar al Senado al doctor Fretes, el titular del Congreso, Bachi Nuñez, salió a defenderlo al pedir “que se lo deje trabajar”. Significa no molestarle en su campaña de destapar serias irregularidades que se venían dando desde hace décadas por funcionarios colorados. Agregó Nuñez: “Basta de convocarlo al Congreso solo para figuretear. No me prestaré a eso”.

Un diputado opositor dijo del doctor Fretes: “Mucho ruido y pocas nueces”. Traducido: “Habla mucho y nada hace”. ¿Y qué puede hacer en tan poco tiempo? Comienza por conocer los problemas para luego buscarle solución, la que todavía sea posible ante la catastrófica situación que padece la previsional.

Un señor Sergio Lovera, economista, exasesor del presidente actual de IPS, dijo a ABC Color del doctor Fretes: “El vendehúmos de Isaías Fretes jamás presentó una denuncia”. Lo que pasa es que “jamás” la fiscalía se interesó en las revelaciones. Actuar de oficio es su función ante las publicaciones diarias de tantos hechos preocupantes.

Además, es mejor vender humo que los bienes de los asegurados. Si los anteriores administradores hubieran vendido solamente humo, hoy el Instituto de Previsión Social no estaría por el suelo.

Finalmente, por el humo se sabe dónde está el fuego. La justicia puede buscarlo.

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