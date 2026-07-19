Se aplaude la iniciativa, sobre todo por la preocupación hacia los más pequeños, que en verdad son las semillas del futuro. Sin embargo, en el Alto Paraguay la aplicación de este programa será realmente difícil, pues la falta de caminos de todo tiempo evitará el permanente desplazamiento del bus entregado a esta región.

El niño o la niña de este lejano departamento vive una realidad totalmente diferente al resto del país, pues de forma permanente, en compañía de sus familias, permanece aislado durante la temporada de lluvias, cuando los precarios caminos de tierra, que no se reparan como debiera, quedan inundados por varios meses.

A esto se le suma la precariedad del sistema sanitario. La falta de infraestructura hospitalaria y la carencia de médicos especialistas producen las permanentes evacuaciones de los enfermos, por más mínima que sea la circunstancia, hacia hospitales de otras regiones.

Precisamente por esta situación de dejadez estatal, varias mujeres en estado de embarazo perdieron la vida, al igual que niños que nacieron en medio de las precariedades señaladas, debido a que no soportaron el largo viaje o porque la ayuda llegó de forma tardía.

Las consideradas Semillas del Futuro del Alto Paraguay viven un panorama realmente diferente y triste al del resto de los niños del país. Por ello, si de verdad se intenta trabajar por un futuro distinto y con más oportunidades para estos pequeños chaqueños, se deberían combatir las necesidades citadas, y no solo traer un bus educativo, que antes que nada sería solo un acto de puro populismo.

En años anteriores, este mismo sistema de programa se implementó en el área de la salud, cuando el Alto Paraguay recibió un colectivo medianamente equipado para realizar atenciones médicas en las comunidades carentes de estos servicios. Actualmente, dicho bus está abandonado entre las malezas, en un patio de la localidad de María Auxiliadora, distrito de Fuerte Olimpo.

Señor presidente Peña, si de verdad se preocupa por la educación de los niños de esta región chaqueña, proceda a realizar la licitación para asfaltar los caminos de la zona, pues con ello se iniciará una mejor vida para las consideradas Semillas del Futuro.

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