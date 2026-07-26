Salud pública, deuda que crece

Uno de los casos más preocupantes se registra en el Centro de Salud de Cabañas, compañía de Caacupé, donde actualmente no se dispone de tiras reactivas para controlar los niveles de glucosa en sangre. Este insumo es fundamental para el seguimiento de personas con diabetes, ya que permite monitorear la enfermedad, evaluar la eficacia del tratamiento y prevenir complicaciones que, sin un control adecuado, pueden derivar en graves consecuencias para la salud.

A esta problemática se suma la ausencia de un profesional nutricionista, cuya labor resulta esencial no solo para el tratamiento de pacientes diabéticos, sino también para quienes padecen hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares y otras patologías crónicas. La prevención y la educación alimentaria son pilares fundamentales de la salud pública, por lo que la falta de este servicio representa una importante limitación para la atención integral de la población.

Las dificultades no terminan allí. En el Hospital Regional de Caacupé y en el Instituto de Previsión Social (IPS) también son recurrentes las quejas por la escasez de medicamentos de uso permanente, entre ellos la metformina y la furosemida, fármacos indispensables para el tratamiento de enfermedades crónicas que requieren continuidad. La interrupción del suministro obliga a muchos pacientes a comprar los medicamentos de su propio bolsillo, una situación especialmente grave para familias de escasos recursos que, en muchos casos, deben elegir entre adquirir sus remedios o cubrir otras necesidades básicas.

Esta realidad refleja un problema estructural que se repite desde hace años y que sigue sin recibir una solución definitiva. La falta de planificación, de abastecimiento oportuno y de recursos humanos suficientes termina debilitando un sistema que debería ser el principal respaldo para quienes no cuentan con otra alternativa de atención médica.

La población merece respuestas concretas y soluciones sostenibles, no promesas que se repiten cada vez que surge una nueva denuncia.

faustina.aguero@abc.com.py