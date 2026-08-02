Falta de oportunidades

Este preocupante episodio está relacionado especialmente con la confirmación de la muerte de dos jóvenes sampedranos que tomaron la drástica y peligrosa decisión de ir a pelear en la guerra entre Ucrania y Rusia, cuyos familiares se encuentran desesperados por la ingrata noticia de la muerte de sus seres queridos. Uno de estos jóvenes es Néstor Adrián Barreto Fernández, de 21 años, del municipio de Choré, quien se había alistado al servicio del Ejército ucraniano, y César Parra, de 30 años, de San Estanislao, por el lado de Rusia. Los cuerpos de ambas víctimas fatales hasta el momento no fueron repatriados ni hay certeza de que esos trámites se puedan cumplir. Aparte de estos fallecidos, hay otros tres paraguayos reportados como muertos por la Secretaría de Repatriados.

Independientemente de que los restos mortales de los jóvenes sampedranos sean traídos a nuestro país, aquí hay una enorme responsabilidad del Gobierno Nacional por no buscar la manera de crear fuentes de trabajo para todos los ciudadanos, para evitar que los compatriotas sigan emigrando a otros países y, mucho menos, para ser contratados como mercenarios en esta contienda bélica.

Para tener en cuenta, el departamento de San Pedro es una zona eminentemente agrícola y ganadera, pero lamentablemente la mayoría de los pequeños agricultores no tienen la capacidad para competir con los grandes agroexportadores, ya sea en el mercado local y mucho menos en el exterior.

Esta enorme diferencia entre grandes y pequeños cultivadores hace que, cuando los hijos crecen y no encuentran la oportunidad de mejorar sus ingresos económicos, tomen la decisión de salir fuera del país en busca de mejores oportunidades, y muchas veces sin medir las consecuencias, como lo ocurrido con estos dos jóvenes que perdieron la vida buscando cambiar el futuro de su familia.

En este contexto, los allegados de los jóvenes fallecidos, uno en el ejército de Rusia y otro en Ucrania, merecen que las autoridades nacionales puedan acompañar de cerca los trámites legales para repatriar los restos mortales de las víctimas, toda vez que sean recuperados los cuerpos del campo de batalla.

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