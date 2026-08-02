Gracias, Line.

Vivimos tiempos difíciles donde se desea anular accesos y oportunidades de las mujeres descalificándonos por el solo hecho de serlo. Las redes sociales se han llenado de comentarios misóginos, persecuciones y ataques que se tratan de normalizar como si no fuéramos madres, hijas y hermanas de quienes tratan de despojarnos de derechos consagrados.

Line fue una luz cuando más oscuros se volvieron los caminos en el Paraguay. Peleó contra la dictadura en momentos de sometimiento convocando a resistir, pensar, participar y decidir. En la democracia, sus trabajos intelectuales fortalecieron a nivel local e internacional una irrebatible línea política: no se puede construir sin la participación femenina.

Line acompañó todas las luchas invitándonos a pensar que ninguna sociedad puede edificarse desde la exclusión, ya sea por clase, trabajo, o por formación académica. Peleó por las más humildes y las más encumbradas. Y siempre lo hizo con luz y brillo en los ojos: podía decir las más crudas verdades sin perder su enorme carisma y amor por los demás. Nos enseñó -y mucho- de ciudadanía, de participación, de igualdades legales, de derechos humanos y de no discriminación.

En estos tiempos de tanta oscuridad en los que intentan normalizar ataques a las mujeres y a nuestros derechos, su pérdida es una enorme ausencia para todas, incluso para aquellas que nunca la conocieron ni la escucharon hablar. Sus conquistas arropan hoy a las niñas, jóvenes y adultas que intentamos construir una sociedad más humana.

Line soñaba con una mayor participación de las mujeres en todos los ámbitos y el respeto a nuestros derechos. Ayer me pregunté, ¿con qué pensamientos se habrá ido? ¿Habrá conservado la esperanza? ¿Habrá sentido optimismo pese a las luces que se van apagando? No pude evitar pensar en ella al ver que nos acercamos a casi 20 muertes violentas de mujeres en manos de sus parejas solamente en este 2026. Ya ni hablaré de la violencia en redes contra la autonomía, los cuerpos y las mentes de las mujeres solo por ser mujeres.

El mayor legado de Line es haber sido una maestra de maestras. Nos deja a sus alumnas, otras valientes luchadoras que custodiarán sueños y derechos en esta Patria donde las mujeres hemos sido -y somos- parte fundamental a la hora de defenderla.

Gracias, Line.