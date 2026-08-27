La ausencia de una cultura del diálogo ante los conflictos sociales

Desde una perspectiva internacional, el conflicto no es considerado necesariamente negativo: puede ser una expresión natural de las diferencias existentes entre las personas y los grupos y, adecuadamente gestionado, puede convertirse en una oportunidad para generar cambios y encontrar nuevas formas de convivencia.

Cuando esas diferencias trascienden el ámbito individual y comprometen a grupos o sectores de una sociedad, hablamos de conflicto social. La Organización Internacional del Trabajo, recogiendo la definición de Naciones Unidas, lo conceptualiza como una lucha por la capacidad de acción o el poder dentro de la sociedad, que se produce cuando dos o más actores se oponen en la interacción social para alcanzar objetivos escasos o incompatibles e impedir que la otra parte alcance los suyos. En este sentido, el conflicto social puede expresarse a través de distintas formas de movilización, protesta o descontento, que pueden ser tanto violentas como no violentas.

Una sociedad democrática no es una sociedad sin conflictos. Por el contrario, el conflicto social forma parte de la dinámica natural de cualquier comunidad en la que conviven personas, sectores y grupos con intereses, necesidades y expectativas diferentes.

El conflicto, por sí mismo, no necesariamente constituye un problema. El verdadero problema aparece cuando no existen mecanismos adecuados para prevenirlo, gestionarlo y transformarlo mediante el diálogo.

Es allí donde el diálogo social adquiere una importancia fundamental.

Dialogar no significa necesariamente estar de acuerdo. Significa reconocer al otro como un interlocutor válido, escuchar sus demandas, comprender las causas del conflicto y buscar soluciones posibles antes de que las diferencias se conviertan en enfrentamientos.

A nivel internacional, el diálogo social es reconocido como una herramienta fundamental para la construcción de consensos y la gestión de las diferencias. La OIT lo entiende como todo tipo de negociación, consulta o intercambio de información entre representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés común relacionadas con las políticas económicas y sociales. Su finalidad no es eliminar las diferencias, sino generar condiciones para procesarlas democráticamente, construir acuerdos y favorecer la paz y la estabilidad social.

En Paraguay, sin embargo, observamos una situación que se repite con preocupante frecuencia: los mismos conflictos sociales aparecen una y otra vez, en muchos casos incluso en las mismas épocas del año, con las mismas demandas y, muchas veces, con las mismas promesas de solución.

Los reclamos vinculados a la seguridad jurídica y ciudadana, la educación, la salud, el ambiente, el acceso a servicios públicos y la falta o insuficiencia de políticas públicas para las micro, pequeñas y medianas empresas —que constituyen un sector fundamental de nuestra estructura económica— forman parte de una agenda de demandas que se mantiene vigente y que, lejos de resolverse definitivamente, parece trasladarse de un año al siguiente.

Esto nos obliga a formular una pregunta incómoda: ¿estamos gestionando los conflictos o simplemente estamos esperando que vuelvan a aparecer?

Cuando un conflicto se repite año tras año, ya no puede ser considerado un hecho aislado o inesperado. Se convierte en una señal evidente de que existe un problema estructural que no está siendo abordado de manera suficiente.

La falta de gestión preventiva tiene además una consecuencia inevitable: el reclamo se acumula.

Una demanda que no encuentra respuesta no desaparece. Se posterga. Y cuando se posterga durante meses o años, la frustración aumenta. Lo que inicialmente podía resolverse mediante una mesa de diálogo puede terminar expresándose mediante movilizaciones, protestas, medidas de fuerza o enfrentamientos cada vez más intensos.

Así, el conflicto comienza a escalar no necesariamente porque las demandas sean nuevas, sino porque la paciencia social tiene un límite.

Cada año se vuelve a negociar lo que ya debería haber sido previsto. Cada año se vuelve a discutir aquello que ya había sido reclamado. Cada año se buscan soluciones de emergencia para problemas que dejaron de ser emergentes hace mucho tiempo.

Esto evidencia una debilidad importante en la capacidad institucional para anticipar y administrar los conflictos sociales.

El Estado no debería limitarse a intervenir cuando las calles están ocupadas, cuando los sectores afectados anuncian medidas de fuerza o cuando el conflicto alcanza un nivel que amenaza con generar una crisis. Una gestión pública eficiente debería ser capaz de identificar las señales tempranas, convocar a los actores involucrados y construir respuestas antes de que el conflicto escale.

El diálogo social no puede convertirse en una herramienta utilizada únicamente cuando la situación se vuelve insostenible.

Debe ser una política permanente de Estado.

Esto requiere representantes públicos capaces de escuchar, negociar, construir consensos y, fundamentalmente, cumplir los acuerdos alcanzados. Porque tampoco existe verdadero diálogo cuando las reuniones se convierten simplemente en espacios para postergar decisiones o cuando los compromisos asumidos no se traducen posteriormente en acciones concretas.

Paraguay necesita pasar de una cultura reactiva del conflicto a una cultura preventiva del diálogo.

Necesitamos instituciones que no esperen que los ciudadanos salgan a reclamar para recién entonces escuchar sus demandas. Necesitamos políticas públicas que no se diseñen únicamente como respuesta a una crisis, sino que sean capaces de anticiparse a las necesidades de la población.

Y necesitamos comprender que escuchar a quienes reclaman no significa ceder ante todas sus demandas. Significa ejercer responsablemente la función pública, entendiendo que una sociedad democrática necesita canales institucionales eficaces para expresar sus diferencias y encontrar soluciones.

Cuando los conflictos se repiten, se acumulan y se agravan, no solamente se deteriora la relación entre la ciudadanía y el Estado. También se deteriora la confianza en las instituciones.

Una democracia madura no es aquella que logra silenciar sus conflictos, sino aquella que desarrolla la capacidad institucional de escucharlos, gestionarlos y transformarlos en acuerdos y soluciones sostenibles en el tiempo.