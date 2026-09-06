Realmente, ¿quién es el que se esconde, presidente? No somos nosotros que damos la cara al hablar y firmar. Hay indicios de que operadores digitales vinculados a la comunicación de su gobierno atacaron —y posiblemente continúan atacando— a políticos, empresarios, comunicadores, periodistas y medios. Usaron decenas de páginas digitales, muchas de las cuales ya fueron borradas. Y fueron tan palurdos que olvidaron que cada cuenta deja rastros; que esos rastros conducen a dispositivos, administradores, pagos e identidades. Algunos ya nos condujeron hasta Jimmy Villaverde. El que era un “militante” según usted, el que en realidad era funcionario público y se hizo carné en Mburuvicha Róga. El que operó sus redes sociales en campaña electoral, fue comisionado por el ministro Gustavo Villate y trabajaba con la viceministra Alejandra Duarte.

¿Quién se esconde, presidente? Los indicios también apuntan a conexiones internacionales en Argentina y Colombia, además de Paraguay. Agencias publicitarias que aparecen vinculadas a la operación contra críticos de su gobierno. Sus nombres comienzan a brotar de la cloaca: escuchamos voces en los audios y vemos los montajes.

¿Quién se esconde, presidente? No éramos nosotros. Parece que eran funcionarios que trabajaban para el sistema de comunicación estatal, que desmentían cada día la campaña sucia orquestada.

¿Quién se esconde, presidente? Un gran trabajo del colega Leonardo Gómez Berniga ha documentado detrás de qué se escondieron. Algunas páginas desde las cuales pulverizaban credibilidades serían: Despierta Paraguay, Paraguay Elige, Sucia Política y Central Noticias, En la Tecla, Click Digital, Alto Paraná Hoy, Sur Noticias, Norte Digital y Chaco Hoy. Varias de ellas compartían contenidos idénticos producidos desde Comunik, según publicaciones y videos de la propia agencia de Villaverde.

Pese al miedo a la justicia bastardeada que se ha alineado con el poder, y haciendo uso de garantías constitucionales consagradas para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, sepa que no nos cansaremos de denunciar y preguntar. Nuestro trabajo es reclamar respuestas, el suyo es gobernar y rendir cuentas, no usar el ataque como defensa.

Por cierto, este estiércol nauseabundo que está empezando a flotar, ¿usted lo sabía, presidente? Si no lo sabía, ¿qué hará ahora que lo sabe?

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