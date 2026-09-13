Opinión
13 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Máquinas y el proselitismo

Cuando llegan las elecciones, las máquinas viales municipales parecen recuperar fuerzas y aparecen en los lugares donde algunos políticos necesitan mostrar gestión y congraciarse con los electores, utilizando los equipos viales de la Municipalidad de Carapeguá. El problema es que esos equipos viales no pertenecen a ningún candidato: son bienes públicos y su mantenimiento se paga con el dinero de la ciudadanía.

Por Emilce Ramírez

Mientras se movilizan para intervenciones que pueden generar réditos políticos, los eternos problemas de los caminos terraplenados siguen sin solución. Mientras tanto, los barrios y compañías continúan soportando caminos deteriorados, llenos de pozos y prácticamente intransitables en varios sectores, pero las maquinarias nunca llegan cuando el ciudadano pide.

En Carapeguá, el uso de equipos viales municipales vuelve a generar cuestionamientos por su coincidencia con la campaña de candidatos a concejales que buscan llegar a la Municipalidad. Otros que pretenden su reelección y que han respaldado la gestión del intendente Luciano Cañete (ANR-HC) también tienen a su disposición las maquinarias y utilizan con fines partidarios.

La vieja práctica de hacer uso y abuso de autoridad destinando equipos viales para el sector oficialista transmite un mensaje equivocado: que el poder político puede disponer de los bienes públicos como si fueran propios. No se trata de impedir que las máquinas asistan en los sitios que necesitan reparación; claro que deben trabajar, pero con criterios de necesidad, planificación y beneficio colectivo, y no para favorecer intereses electorales.

Los candidatos que pretenden conquistar el respaldo ciudadano deberían hacerlo con sus propios antecedentes, propuestas y capacidad de gestión, no valiéndose de una estructura municipal que pertenece a todos. La Municipalidad no debe estar al servicio de un partido ni de una candidatura: sino al servicio de la ciudadanía.

La Municipalidad no es propiedad de un partido ni la maquinaria vial es patrimonio de los candidatos. Los equipos fueron adquiridos y son mantenidos con recursos de todos los contribuyentes, incluidos aquellos que no comulgan con el partido de quienes hoy administran la Comuna.

El 4 de octubre, las máquinas volverán a sus galpones, los caminos seguirán allí y los candidatos tendrán que enfrentar las urnas sin el ruido de los motores. Ese día será el ciudadano, y no la maquinaria municipal, quien decidirá quién merece continuar y quién debe quedar en el camino.

emramirez@abc.com.py