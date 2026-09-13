“Yo no bajo la mirada”

Si bien ya mencionamos en reiteradas ocasiones que al Alto Paraguay sí mintió el presidente Peña. Prometió en cinco oportunidades que asfaltaría los caminos de esta zona, y tras culminar el tercer año de su mandato, no logró colocar ni siquiera un centímetro de asfalto en la región.

Hoy queremos enfatizar esta frase de “no bajar la mirada y caminar de frente”, algo que le queda grande, señor presidente, al menos en esta región chaqueña, donde, en base a sus permanentes miradas y promesas, de verdad sí debería caminar con la cabeza agachada, o peor aún, esconderla como lo hace el avestruz.

Solo que el animal lo hace como una forma de protección ante el peligro. Usted, sin embargo, señor presidente, debería hacerlo por vergüenza, al mentir en reiteradas ocasiones a los pobladores del Alto Paraguay, quienes cifraron sus esperanzas en encontrar mejores días en su persona, pero, lastimosamente, hasta la fecha ha ocurrido todo lo contrario.

Nunca antes, en todo este periodo democrático, el Alto Paraguay estuvo tan mal en lo que se refiere a su realidad social y económica, al punto de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ubica a esta región chaqueña como el departamento más pobre del Paraguay.

Las personas sufren cuando quedan atrapadas en el barro, debido a que sus vehículos o el transporte público no pueden avanzar por la precariedad de los caminos, que siempre son reparados de mala manera. Los ganaderos sufren la misma penuria, solo que en este caso, las pérdidas son millonarias.

Esto se debe a que no pueden hacer llegar sus animales a los centros frigoríficos. Y conste que una importante parte de la carne producida en el Alto Paraguay es destinada a la exportación, lo que genera buenos dividendos al fisco. Sin embargo, estos recursos no son retornados por el Gobierno en obras que ayuden a mejorar la calidad de vida de las familias que viven en esta zona.

Ningún pueblo puede pensar en desarrollarse si, de forma continua, sus pobladores quedan aislados durante largos meses debido a la inundación de los caminos. Entonces, señor presidente, deje de mentir y proceda a asfaltar algunos kilómetros de estos caminos. Entonces, y solo entonces, podrá caminar de frente en el Alto Paraguay.

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