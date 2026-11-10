​¿Qué les parece si desde ahora…?

​Demasiado para aprender de todo este proceso. Esperamos que se encaminen los recursos necesarios para honrar los haberes de la gente más necesitada, esto bien corresponde. Pero esperamos también que se siga el rastro del dinero, y los responsables devuelvan todo lo desviado, mal utilizado o directamente robado. No usemos otras palabras: aquí se robó, con vileza y premeditación. Y tenemos que aprender de lo ocurrido.

​Cuando a partir de ahora, digo yo, el titular del Ejecutivo se mande con un discurso de hora y media, sin necesidad alguna y por el solo hecho de estar enamorado de su voz, tengamos la hidalguía que tuyo el Rey Juan Carlos al decirle a Chávez “ya cállate”.

​Buen momento también para que un par de viejos y experimentados periodistas, junto a otros que ni siquiera esas virtudes poseen, dejen de llenarse la boca y abusar de la dialéctica para justificar todo. ¡Cuánto daño causaron! Y qué tortura escucharlos desde hace un par de años defender a esta gavilla y sus fechorías… De pronto, les haría bien profesionalmente pedir perdón por tanto mal que trasladaron al éter.

​¿Qué tal si somos un poco más dignos?, y la próxima vez que aparezca un jovencito con aires de perdonavidas y presente la receta mágica para hacer dinero de la nada, desconfiemos un poco más. En vez de aplaudir y proponerlo para el galardón “AL GENIO DEL AÑO” preguntemos por el trabajo y la trayectoria. No avalemos a estos descarados, que por su voracidad hacen que los saqueadores de la época de la Dictadura parezcan Niños Cantores de Viena en comparación. ¡Por favor gente! Ahora hacen chistes sobre Miguel Vázquez, y pocas semanas atrás le hacían reverencias.

​¿Y si desde ahora los muchachos del Congreso dejan de levantar la mano por sobre cerrado y obedecer al mandamás de turno? ¿Qué les parece empezar a representar al ciudadano?

​Estaría bueno también ver empoderarse a los gremios y cámaras de comercio, asumiendo posturas más firmes y evitar el oportunismo mercantil. Demasiadas oportunidades se perdieron ya detrás de la especulación por licitaciones y contratos públicos. Aunque no lo crean: Se gana más operando legalmente.

​Tampoco perdamos de vista que todo depende de nosotros, que no nos gusta aquello de “ciudadanos comunes” cuando depende de nosotros no serlo. Una buena manera de convertirse en lo que debemos ser es dejar la complicidad por conformismo o clientelismo. En serio, nuestra dignidad vale mucho más que un cargo de planillero o un comentario en las redes sociales, mientras nos siguen robando a mansalva.

​No nos engañemos: en gran medida todos somos corresponsables de la plaga porque esta estructura se formó a partir de las urnas y se toleró por apatía; pero… ¿qué tal si de repente, de una buena vez por todas, empezamos a aprender de este desastre?

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