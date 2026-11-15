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Opinión
15 de noviembre de 2026 - 01:00

Criminales

La Fiscalía acaba de ponerle nombre a lo que durante años denunciamos: una presunta organización criminal que habría operado desde las entrañas del Estado para proteger intereses económicos de Ueno Bank y del Grupo Vázquez.

Por Mabel Rehnfeldt
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La asociación criminal habría sido dirigida desde la Presidencia de la República con ayuda de autoridades del BCP. Queda por esclarecer la actuación de la DNIT, Seprelad, la Abogacía del Tesoro, la Contraloría y otros organismos de control.

Luz Candado no tenía ministros, fiscales ni directores de bancos a sus órdenes. Tuvo el coraje de contar lo que sabía. Desde el lugar más vulnerable de la estructura presidencial, se atrevió a revelar lo que ocurría en Mburuvicha Roga. Puso en marcha un rosario de revelaciones -audios y textos- que terminó alcanzando al corazón del poder.

El 2 de octubre de 2025, ocho parlamentarios con el patrocinio de los abogados Felino Amarilla y Kattya González presentaron una denuncia penal ante Fiscalía. Señalaron las rutas que debía seguir la investigación para rastrear el dinero: 1) El extraordinario incremento patrimonial de Santiago Peña, su participación en el Grupo Vázquez, las inconsistencias en sus declaraciones juradas. 2) El crecimiento exponencial del grupo y la estructura societaria en Luxemburgo 3) La concentración de dinero público y del IPS en Ueno Bank, así como los cambios en las reglas de inversión 4) Las posibles responsabilidades de Contraloría, la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y el MEF 5) Los contratos millonarios con el Estado, especialmente adjudicaciones a ITTI 6) Los sobres con dinero en efectivo en Mburuvicha Roga, las dudas sobre su origen y destino y 7) Los indicios que justificaban investigar posibles hechos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Los parlamentarios no pidieron que creyeran la denuncia. Pidieron que investigaran documentos. Diecinueve diligencias concretas para seguir el dinero. ¿Cuántas de ellas se hicieron antes de que Ueno Bank colapsara?

Todo esto está en manos de la Fiscalía desde hace un año. Dejaron que nos saquearan: escandalosas adquisiciones a un ritmo desenfrenado; inversiones millonarias en Miami, fondos internacionales que entraban a Paraguay, otros que salían; fiestas en EE.UU., auspicios en la mismísima residencia de Trump. Una flota de vehículos adquiridos bajo caprichosas condiciones que incluían elegir colores y modelos de lujo. Mansiones. Aviones. Yates. Obras de arte. Estancias. Ganado.

Solo nuestro diario publicó 140 trabajos periodísticos y un sinfín de reportes en radio y televisión. Lejos de actuar, los entes de control formaron parte del coro de Santiago Peña cuando nos atacaba con violencia. Llegó a vincularnos con el crimen organizado, con la estructura del clan Rotela; maltrataba a nuestros compañeros a los que vociferaba en público.

Los que tenían el deber de investigar dispusieron de todo el poder del Estado para detener el desangre económico y las afectaciones a millones de paraguayos. Luz Candado no tuvo más que su palabra. Y fue ella quien se atrevió a usarla. A LOS TRAIDORES, QUE LA PATRIA SE LOS DEMANDE.

mabel@abc.com.py

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