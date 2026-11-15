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Opinión
15 de noviembre de 2026 - 01:00

De la cima al despeñadero

Durante los últimos años de la dictadura de Alfred Stroessner había una promesa que los colorados más acomodados al régimen repetían sin parar, aseguraban que estarían con el entonces denominado “único líder”, “hasta las últimas consecuencias”. El momento de probar sus promesas llegó el 2 y 3 de febrero de 1989 y prefirieron llamarse primero a silencio y luego acomodarse.

Por Arturo Zarratea Herreros
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Esa promesa de acompañar al que consideran su líder se volvió a repetir todo el tiempo en que Honor Colorado hacía y deshacía, mientras copaban cada uno de los cargos posibles en la administración pública y órganos extrapoder. El nuevo líder era Horacio Cartes, y su liderazgo no tuvo ningún cuestionamiento de los suyos hasta que Santiago Peña logró arrebatarle brevemente el título hace pocas semanas.

En esa breve “primavera” de los dirigentes colorados casi todos le dieron la espalda al exlíder. Huyeron a otras carpas aún no montadas. La bancada en el Senado de HC se conformó con solamente tres miembros y todos decían que acompañarían la candidatura de Pedro Alliana y su nuevo movimiento. Finalmente, el juego de naipes se volvió a barajar y a mezclar en medio de la partida y no les quedó otra que condenar a su nuevo líder, al que ayudaron previamente, incluso con leyes, para el asalto al Estado. La caída de Ueno y el grupo empresarial afín a Santiago Peña, junto a millones de compatriotas estafados hicieron que el presidente termine arrastrado hasta el despeñadero.

En esta semana muchos se enteraron que el vaciamiento de la entidad causante la crisis fue en complicidad del Banco Central del Paraguay, de la Superintendencia de Bancos y del propio presidente de la República a pesar de que ABC Color lo adelantó hace más de un año atrás, con una investigación periodística que incluía pruebas, de las que muchos hasta se burlaban. Todo me recordó al filme “El mundo temblará” (2025), de Lior Geller, en el que prisioneros de un campo de exterminio intentan escapar para advertir al mundo que los nazis en realidad están matando a mansalva a las personas a las que prometen llevar a campos de trabajo. Como la realidad es más dura que la ficción, debemos contar que está basada en hechos reales. La verdad era demasiado incómoda y fuerte para creerla, todos entraban en negación, así como en el caso de Ueno.

Queremos que ese nivel de criminalidad sea ficción, pero nuevamente la realidad nos golpea a puño cerrado. Aparentemente fueron más allá de cuidar la plata como si fuera suya, la hicieron suya y la cuidaron para sí mismos.

Así de ingrato es el poder, un día te movés en helicóptero, vas a Sanber a desestresarte, y la aplastante mayoría apoya tu supuesto nuevo liderazgo. Al otro día ya no hay amigos, todos te niegan, te tratan de traidor y quieren verte preso, mientras se apuran en formar fila para saludar al recién llegado al Palacio.

arturo@abc.com.py

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