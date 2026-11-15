¿Inquisición política?

Es quizás la herejía política de pertenecer a un partido político de la oposición, sin dudas uno de los pecados más investigados por el sistema que parece corrompido por la estructura política hegemónica de turno. Como punto de partida, me permito hacer la salvedad de que, sin entrar a detallar la posible comisión de hechos punibles reales o comprobables, que deben asumirse con responsabilidad ante la Justicia; pero llamativamente una acusación contra un político opositor tiene el camino más aceitado en las diversas instancias de control del Estado.

En general, de los 30 distritos los colorados ganaron 22 intendentes, las alianzas 4 y 2 del PLRA. No obstante, en 10 comunas (33,3%) tendrán una administración del partido contrario al que estaba en ejercicio.

Los municipios “recuperados” por los colorados son San Pedro del Paraná, Encarnación, General Artigas, General Delgado, Coronel Bogado y Fram. La oposición logró imponerse en Nueva Alborada, Tomás Romero Pereira, Alto Verá y Yatytay.

En todos los casos de alternancia se repite el mismo patrón, el nuevo jefe comunal encuentra la casa desordenada, con irregularidades y preparan las denuncias contra los exintendentes. ¿Cómo responderá la Justicia?

Además, la retórica de “la casa desordenada”, nos dejaron las deudas y otros son una excusa evidente para reducir las expectativas que hay en las ciudades que optaron por un cambio.

El caso puntual de Encarnación, cuando su nuevo intendente Sebastián Remesowski (ANR-HC) encontró recién ahora presuntas irregularidades, a pesar que la Junta Municipal tenía mayoría colorada en ambos periodos de gestión de la oposición. ¿Por qué las alarmas se encienden ahora?

En Tomás Romero Pereira, la Justicia apaña las denuncias contra el exintendente Hernán Rivas (ANR-HC), los cinco años consecutivos se rechazaron las ejecuciones presupuestarias y terminaron en denuncias, que continúan encajonadas en las instituciones de control.

Es entonces esta oleada de denuncias un interés real por cuidar los bienes públicos o es una maniobra inquisitiva que se quiere imponer, para aquellos que no gobernaron bajo el signo político hegemónico. El actuar de la Justicia dará los indicios para llegar a la conclusión, si se trata de igual manera las denuncias, o continuará el salvataje a los amigos del poder.

sergio.gonzalez@abc.com