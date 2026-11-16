La lección del Papa para políticos y periodistas

El Papa mostró que a la gente le importan temas alejados de la controversia política y de lo que el periodismo suele considerar noticia. Habló de discapacidad, salud mental, discriminación, desempleo, vejez y del éxito a cualquier costo o por atajos.

Esa discordancia entre lo que los políticos y periodistas consideran importante y lo que interesa a la gente la confirma el Proyecto de Monitoreo Global de Medios. En 2025 analizó unas 30.000 noticias de 94 países y encontró que la política y el gobierno fueron los temas dominantes. En Estados Unidos, el Pew Research Center detectó que el 73% de la población considera el costo de la salud un problema muy grande, un tema que la agenda política solo rescata en época de elecciones, con promesas que luego no se cumplen.

La gente está cansada de que los medios le den voz siempre a los mismos funcionarios, políticos, empresarios y expertos, y de que amplifiquen su discurso cuando trae controversia, pelea y conflicto. A los políticos, la desigualdad, la soledad de los ancianos y la discapacidad, rara vez les interesan, salvo cuando les sirven de munición contra el adversario de turno.

Esa falta de sintonía ayuda a explicar el deterioro de la confianza y del interés en el discurso político y periodístico. El Digital News Report 2026 del Instituto Reuters mostró que la confianza en las noticias cayó al 37%, el nivel más bajo desde 2015, cuando se empezó a medir. El Latinobarómetro de este año muestra que todas las instituciones de la región, salvo la Iglesia, tienen una confianza inferior al 50%, y ubica a los partidos políticos en el último lugar, con un 15%.

Otra lección importante de León XIV trata sobre el uso del lenguaje. El discurso político tomó de la propaganda la estridencia, la estigmatización y el insulto para hacerse relevante. El Papa, en cambio, evitó los adjetivos descalificadores, habló con suavidad e incluso susurró. Su conexión con la gente nació de un discurso inclusivo y desideologizado, cercano a quienes sufren.

El periodismo también debe adoptar la compasión para recuperar la máxima de dar voz a quienes no la tienen y que la gente no aparezca solo como objeto de decoración en las noticias. Desde hace tiempo, dar voz se ha confundido con salpicar las notas de políticos y expertos con opiniones de color de los vecinos, utilizadas para certificar o desmentir lo dicho por el entrevistado principal, pero rara vez para presentarlos como protagonistas.

Esa fórmula periodística nace de una objetividad que obliga a los periodistas a tomar distancia de cualquier sesgo, algo que muchos malinterpretan como neutralidad. Este valor, sin embargo, no se opone a acortar la distancia para entender a fondo lo que le pasa al otro.

Esa cercanía es justamente lo que el oficio todavía no sabe valorar. Un estudio publicado este año en el International Journal of Communication analizó cómo los periodistas hablan de su profesión en cinco países. Encontró que el periodismo admite la empatía hacia quien sufre, ya sea víctima o damnificado, pero casi nunca considera que las emociones del otro puedan servir para ganar la confianza del público. Ahí está el punto ciego. La gente confía en una noticia cuando comprueba que es precisa e imparcial, pero desconfía de un periodista cuando advierte que no entiende de verdad su problema o que lo utiliza para citarlo con frialdad o como si fuera parte de una estadística.

Esa comprensión exige cuidado. El riesgo es que el periodista confunda las emociones del otro con las propias, se convierta en protagonista y caiga en el vicio de las celebridades y los influencers, quienes terminan usando las emociones como parte de su marca personal.

Esa desconfianza está atada a la fórmula periodística actual, al menos de la TV local en EE.UU. Más allá de hablar hasta el cansancio del político de moda, llenan el 90 % del noticiero con crónica roja, tiroteos, choques e incendios, contados con un sensacionalismo que solo ha logrado insensibilizar a medio mundo ante la tragedia ajena. Al final de los noticieros agregan un perrito haciendo piruetas, como si eso bastara para demostrar que también “somos positivos”.

¿Qué hacer, entonces? El periodismo no puede alejarse de las noticias, pero puede ser más útil y relevante para el público. El periodismo de soluciones ofrece una fórmula. Investiga los problemas con el rigor de siempre, los entiende a fondo escuchando a quienes los padecen y, desde esa comprensión, ofrece soluciones para aliviarlos. (Tema que tocaré en otra columna).

La lección más importante del Papa es que la empatía y la compasión van de la mano, porque entender el sufrimiento no alcanza, es necesario buscar que algo cambie. Los políticos y los periodistas mantienen divorciados estos dos valores. Unos usan el dolor ajeno como munición y otros, como espectáculo.