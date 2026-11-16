La virtud de lo objetable

Cada artículo de la Suma Teológica de Tomás de Aquino comienza de una manera que hoy resultaría casi escandalosa. Antes de exponer su propia tesis, el autor reúne con honestidad las mejores objeciones en contra. El texto dice “parece que no”, y solo después de escuchar al adversario llega el “respondo diciendo”. No era un recurso retórico sino la herencia viva de la disputatiomedieval, la convicción de que la verdad se alcanza en el choque ordenado de razones y no en la comodidad de un discurso sin oposición. Recuerdo esa estructura cada vez que leo un texto generado por inteligencia artificial, que produce exactamente lo contrario, una prosa que ya trae resueltas todas las objeciones, que nunca se compromete del todo y que no deja ninguna grieta por donde pueda entrar el desacuerdo. Lo que no puede reprocharse no da origen a la opinión distinta, no enciende el debate ni provoca la sana confrontación de ideas de la que vive toda comunidad que piensa. Un texto sin fisuras no tiene por dónde ser contradicho, y lo que nadie contradice termina por no importarle a nadie.

La advertencia no es nostálgica. En 2024, Anil Doshi y Oliver Hauser publicaron en Science Advancesun experimento con cientos de personas a las que se les pidió escribir relatos breves, algunas con ideas iniciales sugeridas por un modelo de lenguaje y otras sin ninguna ayuda. Los relatos asistidos fueron juzgados más creativos y mejor escritos, sobre todo los de quienes tenían menos facilidad para escribir, aunque en conjunto se parecían mucho más entre sí que los escritos sin ayuda. Los autores lo describieron como un dilema social en el que cada escritor gana individualmente mientras el conjunto produce un abanico más estrecho de novedades. Al año siguiente, un equipo del MIT Media Lab dirigido por Nataliya Kosmyna midió con electroencefalogramas la actividad cerebral de estudiantes que redactaban ensayos con un chatbot, con un buscador o sin ninguna herramienta. Quienes usaban el chatbot mostraron la conectividad neuronal más débil y tuvieron serias dificultades para citar con exactitud lo que acababan de escribir. Los investigadores hablaron de una “deuda cognitiva”. Se trata de estudios recientes, el segundo todavía sin revisión por pares y con una muestra pequeña, y conviene leerlos con la cautela que exige la ciencia. Ambos apuntan, con todo, en una misma dirección, la de una herramienta que nos ahorra el esfuerzo de pensar y que también puede ahorrarnos la posibilidad de pensar distinto.

Aristóteles enseñó que el hombre es un animal político precisamente porque tiene logos, palabra, y que la palabra le fue dada no solo para expresar placer o dolor, como la voz de los animales, sino para deliberar sobre lo útil y lo dañino, lo justo y lo injusto. La palabra humana es, en su raíz, una palabra que delibera, y nadie delibera a solas ni entre iguales que dicen lo mismo. La homogeneidad del discurso no es entonces un simple problema de estilo que preocupe solo a los profesores de redacción, sino un problema político en el sentido más clásico del término, porque afecta a la materia prima con la que una sociedad discierne lo justo.

Quienes trabajamos en la defensa de la libertad de expresión conocemos bien una de sus formas de erosión, el efecto inhibidor, ese silencio que no necesita prohibiciones porque el miedo a la sanción basta para que el periodista se autocensure. Me pregunto si no estamos ante una variante nueva y más sutil de ese fenómeno, una inhibición que no nace del temor sino de la comodidad. Nadie nos impide disentir, pero la frase disidente cuesta, mientras que la frase promedio está siempre a un click de distancia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo desde la Opinión Consultiva OC-5/85 que la libertad de expresión tiene una doble dimensión, pues es derecho de cada uno a manifestar su pensamiento y, a la vez, derecho de todos a conocer la mayor variedad posible de opiniones e informaciones. Esa dimensión social se empobrece cuando las voces, sin que nadie las calle, empiezan a sonar iguales.

John Stuart Mill lo advirtió con lucidez en Sobre la libertad, donde sostuvo que incluso una opinión verdadera, si nunca se la somete a discusión, se convierte en “dogma muerto”, repetido sin ser comprendido. El juez Oliver Wendell Holmes, en su célebre voto disidente en Abrams v. United States(1919), confió en el libre intercambio de ideas como la mejor prueba de la verdad. Ambos suponían algo que hoy no podemos dar por descontado, que habría ideas distintas para intercambiar. Un mercado donde todos ofrecen el mismo producto no es un mercado libre, sino un mercado muerto.

No propongo renunciar a la herramienta, que bien usada ahorra trabajo inútil y hasta puede servir de interlocutor exigente, ni idealizar el esfuerzo por el esfuerzo mismo. La tradición realista siempre supo que la técnica es buena cuando sirve al hombre y mala cuando lo sustituye en aquello que le es más propio. Nada hay más propio del hombre que juzgar con su propia razón y responder por lo que dice. Josef Pieper escribió que el conocimiento verdadero exige una cierta disposición contemplativa, una paciencia ante la realidad que no se deja apurar. Simone Weil llamó a la atención la forma más rara y más pura de la generosidad. Ambos nos recuerdan que pensar es un acto personal e indelegable, y que la firma al pie de un texto no certifica que alguien lo haya escrito, sino que alguien lo pensó y está dispuesto a defenderlo frente a quien le diga, como en la vieja disputatio, “parece que no”.

Tal vez la tarea de nuestro tiempo sea recuperar la dignidad de lo objetable. Un texto que puede ser refutado es un texto que se arriesgó a decir algo, y solo lo que se arriesga a decir algo merece ser discutido. Prefiero mil veces una tesis equivocada, sostenida con razones por alguien que da la cara, a un párrafo impecable que nadie escribió y con el que nadie puede discutir.

*César Eduardo Coll Rodríguez es abogado, Doctor en Derecho, Profesor de Filosofía del Derecho y Derecho a la Información de la UNA, director jurídico del holding de medios ABC, Copresidente de Asuntos legales de la SIP-IAPA)