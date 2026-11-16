Namber uan

Un día cae el dintel que sostiene esa puerta que nos abre a su cotidiano resplandor. Y uno se da cuenta entonces de que ese glitter era de todos. Podría haber sido tuyo, mío, nuestro.

No, no creo en ideas absolutamente igualitarias porque sí. Creo en que, si tuviésemos ganas de jugar, sería bueno que la invitación, las reglas, los premios y castigos sean iguales para todos.

Mi papá me retaba cuando admiraba las cuestiones materiales de los demás. No creas todo lo que ves. No te embeleses. Hacé lo que tenés que hacer, ponete una meta y después otra, y seguí sin parar, sin rendirte. Vas a llegar.

Estoy haciendo mi maleta, viajo al interior dentro de un par de horas. Paré a escribirte esto para que sepas en qué anda mi mente hoy. Mi tereré está sentado al lado mío, vigilando este monólogo que te estoy dando. La menta y la salvia arden con pudor mi garganta. Amo Paraguay, amo tanto que quiero sentarme a desatar sus nudos y reordenarlos obsesivamente. Que todo funcione, que marche como de catálogo. Un short, dos remeras, un champión, como le decimos en este país, una pollera larga, una camisa negra. Vuelvo en dos días. Voy a enterrar a Estela. Ella sí brillaba, como la gente bien, bien de buena, bien de honesta, bienaventurada.

Y eso. Te escribo la próxima semana.