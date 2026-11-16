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Opinión
16 de noviembre de 2026 - 09:08

Namber uan

Estamos en noviembre de 2026. Pasó algo en Paraguay, algo grave. Destituyeron al namber uan. Pienso en la gente que brilla irrealmente, como si fuera de otro planeta. Hay algo en las fotos de esos espléndidos. Ellos vuelan, son livianos. Son tan lindos y perfectos que duele. ¿Cómo lo hacen?, uno piensa. Uno llora en la caja del súper para que pase el plástico que ya está sudando ante su fecha de corte. ¿Es de dónde vienen, es ese negocio que tienen, es eso que se ahorran cobrándole el pasaje a la chica?

Por Maggie Leri
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Un día cae el dintel que sostiene esa puerta que nos abre a su cotidiano resplandor. Y uno se da cuenta entonces de que ese glitter era de todos. Podría haber sido tuyo, mío, nuestro.

No, no creo en ideas absolutamente igualitarias porque sí. Creo en que, si tuviésemos ganas de jugar, sería bueno que la invitación, las reglas, los premios y castigos sean iguales para todos.

Mi papá me retaba cuando admiraba las cuestiones materiales de los demás. No creas todo lo que ves. No te embeleses. Hacé lo que tenés que hacer, ponete una meta y después otra, y seguí sin parar, sin rendirte. Vas a llegar.

Estoy haciendo mi maleta, viajo al interior dentro de un par de horas. Paré a escribirte esto para que sepas en qué anda mi mente hoy. Mi tereré está sentado al lado mío, vigilando este monólogo que te estoy dando. La menta y la salvia arden con pudor mi garganta. Amo Paraguay, amo tanto que quiero sentarme a desatar sus nudos y reordenarlos obsesivamente. Que todo funcione, que marche como de catálogo. Un short, dos remeras, un champión, como le decimos en este país, una pollera larga, una camisa negra. Vuelvo en dos días. Voy a enterrar a Estela. Ella sí brillaba, como la gente bien, bien de buena, bien de honesta, bienaventurada.

Y eso. Te escribo la próxima semana.

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