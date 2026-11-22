Dionisio, sigue el relato, se asqueó un día y le pidió que entienda que el gobierno no era lujo y placer, sino carga, y le ofreció experimentar personalmente, por solo un día, el esfuerzo, lo que Damocles aceptó.

Dionisio lo invitó a sentarse en su escritorio y a gobernar. Damocles se sentó en el escritorio y empezó sus actividades, pero rodeándose de pompa y lujo hasta que Dionisio, medio en broma, medio en serio, le pidió que mire hacia arriba.

Damocles, extrañado, alzó la vista y vio con horror que sobre su cabeza pendía una espada atada apenas con un pelo de crin de caballo. Timeo describe que, helado de miedo, Damocles abandonó el escritorio lo más rápido que pudo, devolviéndole el poder a Dionisio.

Esa es la famosa “espada de Damocles”: una amenaza latente pronta a desencadenar una crisis incluso en medio de una aparente estabilidad; la fragilidad de los gobernantes frente a la pérdida de gobernabilidad.

Horacio Cartes, a mi modo de ver el mayor estratega político de Paraguay hoy, usa la táctica de la espada de Damocles con exquisita maestría: alimenta fuerzas para la degradación institucional y las usa para presentarse ante el país como el único garante de la estabilidad. Es un émulo consumado de Dionisio.

Eso hizo con Santi. Lo impulsó al poder pero lo deslegitimó desde el primer día, colgando la espada sobre la cabeza. Si Santi hubiera conocido esta historia, no hubiera caído en los vicios de Damocles, el lujo y la pompa, y hubiera entendido que para desafiar a Horacio no hay que incurrir en la corrupción que le dio a Horacio la oportunidad de cortar el pelo de la crin que sostenía la espada.

Los generales corruptos no ganan las guerras, desde Marco Licinio Craso hasta Chiang Kai Shek.

John Dalgberg, lord Acton, escribió en su famosa carta del 5 de abril de 1885 a Mandell Creighton, que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente” y, por lo que parece, Santi tampoco leyó esa célebre misiva, sin cuya lectura no se entiende el poder.

Como aclaro siempre en nuestras estimulantes discusiones en “La Primera Mañana”, en ABC Cardinal, trato de no entrar en la cuestión moral cuando describo el poder, pero entiendo que la motivación de Horacio para cortar el pelo que sostenía la espada tuvo que ver con mantener su propia hegemonía.

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