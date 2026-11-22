Aquellos de la podredumbre de tiempos de “migeneralestrone” eran rústicos, aspiraban a que algún padrino político los ubicara en carguitos desde donde pudieran manotear algo del erario.

Por recomendación de algún personaje ingresaban a la universidad: Derecho u otras carreras “accesibles”. Había quienes pasaban 15 años en la facultad, que más que su alma mater era ya para ellos alma abuelater. En actos públicos se los anunciaba como el “universitario” Canuto Bodoque, y se sentían realizados. Eran irremediablemente mediocres.

Los de la podredumbre actual son chetos, viven del exhibicionismo, del esnobismo glamoroso. Varios tienen apellidos sonoros. Estudiaron en universidades de Estados Unidos o Europa. Algunos son brillantes, en especial para negocios turbios,

Conforman logias, hablan en spanglish; se arrogan el título de “ciou”, más que el de presidente o director. Desprecian la política, pero se alían con políticos para elucubrar negocios con el Estado.

Hay aspectos en que se parecen las dos generaciones podridas: no tienen escrúpulos para robar o hacer daño con tal de alcanzar sus fines. Viven vacíos de ética. Son infames en el sentido de que carecen de humanidad. El prójimo es para ellos solo algo para ser usado.

Ojo: no generalizamos. Hay una juventud que estudia, se perfecciona en el exterior y contribuye con el país. Aludimos a un grupo identificado.

La diferencia entre aquella podredumbre mediocre del estronismo y la podredumbre “sistémica” actual es que la de hoy logró una asombrosa alianza con el poder nacional para perpetrar la más colosal estafa en nuestra historia. Lo hizo de la mano de un presidente de la República también inserto en la franja de esta juventud inmoral. Proveniente de universidades estadounidenses, vino con la imagen del técnico moderno, eficiente, mientras calzaba su máscara de depredador de la economía del país en provecho de su codicia indomable.

La tierna podredumbre que creó el “banco” se alió con un mandatario de una ruindad pavorosa, que arrastró —a su vez— a su partido y a autoridades de los principales entes públicos para conformar un mecanismo horroroso. Una megaorganización delictiva como no se recuerda. Un aquelarre de psicópatas que erigieron un engendro financiero apocalíptico.

Esta neotierna podredumbre digital a cuya cabeza se puso el señor don Santiago cruzó la delgada línea entre la cordura y la demencia, y estafó a poderosas corporaciones internacionales. Eso se paga. Pero lo pagará el país y no ese mecanismo podrido que crearon.

El Partido Colorado sustentó esta perversidad. Cuando comenzó a asomar la verdad trató de callarla. Solo la admitió cuando se le caía encima y amenazaba con aplastarlo.

La ANR sometió al país a su poder absoluto y toleró esta corrupción absoluta hasta donde pudo. No escapará de su responsabilidad. Debe hacerse cargo de su tierna podredumbre siglo XXI.

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