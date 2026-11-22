Uno de los casos es el camino departamental D057, que une San Ignacio con Yabebyry. El asfaltado de 60 kilómetros fue inaugurado en 2021, durante el gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez. Sin embargo, actualmente presenta enormes baches y cráteres que dificultan la circulación y obligan a los conductores a realizar peligrosas maniobras. Su deterioro también perjudica a productores agrícolas y ganaderos que dependen de esta vía para trasladar sus productos.

La situación ya ocasionó accidentes de tránsito que, afortunadamente, dejaron solamente daños materiales, aunque representaron importantes pérdidas económicas para los trabajadores afectados. Los pobladores de la zona se manifestaron en reiteradas ocasiones para exigir la reparación del camino, pero hasta la fecha no obtuvieron una respuesta concreta.

Una situación similar se registra en el camino de 18 kilómetros que conecta San Miguel con la compañía Arazapé, inaugurado en 2020 durante el mismo gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Los enormes baches afectan a los pobladores de Arazapé, cuya economía depende de la pesca, la ganadería, la agricultura y la producción ovina.

Los habitantes atribuyen parte del deterioro al tránsito de camiones de gran porte con exceso de peso y a la falta de controles. Además, señalaron que sus reclamos ante la entonces ministra Claudia Centurión no tuvieron respuestas favorables y que ahora pretenden reiterarlos al actual ministro, Juan Carlos Baruja.

Lo que ocurre en ambos tramos evidencia una deuda con las comunidades rurales.

Resulta inadmisible que obras inauguradas hace pocos años presenten semejante deterioro, mientras sus usuarios siguen esperando soluciones.

Misiones necesita caminos en condiciones, no promesas ni nuevas inauguraciones. La responsabilidad del Estado no termina al entregar una obra: debe garantizar su mantenimiento y conservación. Construir caminos es importante, pero mantenerlos también es una obligación.

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