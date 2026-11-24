Con una superficie total de un poco más de 245 hectáreas, contar con este espacio dentro de la capital es un lujo. Más aún si consideramos que esta superficie incluye unas 110 hectáreas de reserva boscosa, como así también el casco histórico con las casas “alta y baja” de Carlos Antonio López. Incluso, el Asunción Golf Club utiliza unas 50 hectáreas que pertenecen al Botánico.

¡Éramos tan sencillos! Apenas escuchábamos “vamos al Botánico” nos poníamos felices, disfrutando de antemano de la visita a los animales y algún partidito que jugábamos en sus interminables jardines. Después, sudados, devorábamos unos sándwiches y limonada que nos preparó mamá… ¿Qué más se puede pedir?

A estás 245 hectáreas oficiales, podemos sumar las 105 hectáreas del Regimiento de Caballería No. 4 “Akã Karaja” más sus casi 33 hectáreas de reserva, totalizando unas 385 hectáreas de área verde, aprovechables para esparcimiento, deporte y actividades al aire libre. Para hacerse de una idea: El Central Park de Nueva York, con sus 341 hectáreas, es un 12% más pequeño… ¡y hablamos de una ciudad de 9 millones de personas sólo en el área metropolitana!

Quizás los años nos hicieron más críticos, es probable. Pero los problemas sociales se agudizaron. Lo cierto es que el Botánico se volvió inseguro, las zonas periféricas se poblaron y la situación de cuidado de los animales del zoológico deja mucho que desear. El enrejado perimetral da pena, parecería que faltan más pedazos que los que siguen soldados, sobre todo al fondo hacia la zona de Zeballos Cue. Una problemática incómoda, que debe ser encarada con franqueza y valentía.

El Asunción Golf Club ocupa parte del predio desde 1952, en condiciones precarias que fueron ¿blanqueadas? por la Junta Municipal de Asunción en 2025 por un acuerdo de concesión de 30 años y un canon mensual de 80 millones. Esta operación, actualmente en análisis, deja más dudas que claridad sobre el caso. Algo similar ocurre con la administración actual, ejercida por la empresaria Maris Llorens como directora desde el 2013. Durante la misma, parecerían haber sobrado las buenas intenciones: pero el estado de los recintos, la suciedad y el deterioro general indican que factores administrativos y presupuestarios, sumados a la ausencia de un plan maestro, son factores decisivos que deben implementarse si queremos ver un cambio.

Si a esto, que ya es mucho, agregamos que existen apenas 60 cámaras, de por sí insuficientes, y que de las mismas solamente funcionan 16, y a esto le sumamos que entre Personal de Seguridad y Guardaparques apenas pueden con toda esa extensión, podemos dimensionar aún un poco mejor el problema.

Mientras tanto, podemos colaborar. Apoyando a las organizaciones que cuidan y protegen al Botánico -la otrora estancia de los López- conservando vestigios de esa época. Teniendo luego distintos usos, hasta que en 1919 fue inaugurado como parque por el botánico alemán Carlos Fiebrig, junto a su esposa Anna que se ocupó de los jardines y rosedales. Y recorriendo los que quedan, imaginarnos que descienden de aquéllos… y ya que imaginar es gratis, trasladarnos a un futuro cercano, donde hayamos recuperado ese espacio y lo podamos volver a disfrutar con nuestra familia.