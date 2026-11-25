Al poner por primera vez en su era moderna a una mujer —latina y exconvicta— al frente de la historia junto a su pareja, Jason Duval, Rockstar Games no solo renovó la fórmula del relato de su franquicia estrella, sino que activó un reflejo machista que todavía persiste en los márgenes más ruidosos de la cultura.

Durante más de veinte años, el universo 3D de GTA fue territorio exclusivo de antihéroes masculinos. Sus excesos, su violencia y su ambición fueron leídos siempre como parte natural de una sátira despiadada del sueño americano. Sin embargo, cuando esa misma agencia criminal se traslada a una mujer que no cumple el rol tradicional de acompañante secundaria, emerge de inmediato la acusación de “inclusión forzada”. No se cuestiona el delito ni la moral del personaje, sino su derecho a ocupar el centro del relato.

Esa resistencia quedó aún más expuesta tras el lanzamiento del juego, con las quejas de sectores que sostienen que la saga “se desvirtuó” por haber eliminado mecánicas celebradas en entregas anteriores, como la posibilidad de golpear mujeres o asesinar trabajadoras sexuales dentro del mapa. Lejos de ser una pérdida creativa, se trata de prácticas que nunca debieron formar parte del entretenimiento.

La violencia contra la mujer no debería permitirse en ningún lugar: ni en la ficción, ni en el entretenimiento, ni en ningún otro ámbito. No está bien jugar a ser violentos, acosadores ni feminicidas en ningún espacio —sea físico o virtual—, porque lo digital también es real y tiene impacto directo en cómo nos vinculamos. Como todo producto cultural masivo, los videojuegos educan, moldean sentidos comunes y trazan los límites de lo que una sociedad considera aceptable o gracioso.

Por eso, naturalizar la violencia de género bajo la excusa nostálgica de que “el juego siempre fue así” encierra un peligro concreto. Es precisamente sobre ese tipo de justificaciones —el amparo en la costumbre o en la supuesta ficción inofensiva— donde se habilitan los retrocesos en materia de derechos y de convivencia.

Lo paradójico es que GTA 6 ni siquiera prescinde de la figura masculina: apuesta por una dupla al estilo Bonnie y Clyde donde la supervivencia depende de la alianza entre ambos. Aun así, el hecho de tener una protagonista femenina fuerte y en igualdad de condiciones desató desde discursos sobre una supuesta “sumisión” de Jason hasta debates centrados exclusivamente en la apariencia física de Lucía.

Más allá del ruido en redes, la reacción deja en evidencia que el verdadero choque no es con la calidad del juego, sino con el fin de un monopolio simbólico. La industria del videojuego hace tiempo dejó de ser un club cerrado, y el paso dado por Rockstar responde tanto a una evolución creativa como a una responsabilidad cultural inevitable. Al final, el escándalo de algunos frente a Lucía —y la defensa de mecánicas misóginas bajo el amparo de la tradición— dice mucho menos sobre el rumbo de GTA 6 que sobre las resistencias que todavía despierta ver a una mujer tomando el control del volante.