El Partido Colorado no tiene actualmente un candidato evidente, como en otros tiempos. Los que están en la palestra no tienen un peso específico que coloque a alguno de ellos como un candidato obligado.

Los partidos de oposición arrancan con el beneficio de que cualquiera de sus candidatos será novedoso y al menos, una alternativa a los colorados.

Al oficialismo le costará salir del fracaso estrepitoso de sus representantes en este periodo. De hecho, ni siquiera es todavía seguro de que salgan indemnes de esta breve gestión de Pedro Alliana. Hay posibilidades concretas de que acaben peor de lo que están actualmente.

Por eso, con vistas a las próximas elecciones, los colorados solo pueden jugar a que la oposición en 2028 se presente dividida en dos o más candidatos fuertes, aunque ni siquiera eso les aseguraría la victoria. Es probable que la mayoría del electorado no colorado se vuelque a favor de uno solo de los candidatos que presente la oposición y lo haga ganador.

Para los partidos de oposición lo mejor sería ir con un candidato único en esas próximas elecciones. Eso no les asegura la victoria, pero los acerca bastante. Si van divididos, les dan un poco más de chance a los colorados.

Entonces, para el periodo 2028-2033, puede estar en el gobierno un colorado o un opositor. El problema para cualquiera de los dos no será solamente la gestión sino, sobre todo, la gobernabilidad que puedan conseguir

Si llega un colorado al poder y detrás está Horacio Cartes, estaríamos igual que con Santiago Peña y Alliana. Pero si no está Cartes, igual un colorado que sea presidente estará presionado por los reclamos ciudadanos.

Si llega un opositor y es del PLRA, la experiencia en el poco tiempo que estuvo Federico Franco (2012-2013) fue igual o peor que un gobierno colorado. Si el presidente es alguien no liberal, Miguel Prieto, por ejemplo, igual deberá lidiar con el PLRA, si son sus aliados y con su inexperiencia en el manejo del gobierno nacional.

O sea, ninguno, de cualquier partido que sea, nos asegura un gobierno estable y eficiente.

Necesitamos un gobernante y sus colaboradores decentes, diligentes y patriotas. Nada más, ni nada menos.

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