Una pequeña risa incómoda vista solo en el rostro acompañó el silencio que giró en el lugar por unos segundos. Él, seguro y firme, respondió: “economista como Fernando Rivarola”.

No pude dejar escapar una sonrisa de orgullo. La respuesta la había escuchado de mi hijo mayor de 17 años, que está en este proceso de definición académica, como miles de otros chicos de esta edad.

La respuesta me caló profundamente, sobre todo al pensar en el gran dilema que le queda a él y a la vez a todos nosotros, como sociedad, como país, el de recuperar una cierta confianza hacia las autoridades, hacia a las instituciones. Lo más difícil será sobreponernos del ahora equivocado pensamiento que teníamos, de que había una línea divisoria entre lo técnico y lo político, entre lo técnico y lo corrupto.

Se está demostrando que los llamados “técnicos” eran quienes saqueaban a un país. Lo sucedido nos recuerda una realidad que tal vez no queríamos aceptar: la corrupción está instalada en todos los ámbitos, no importa el color, la clase social, está lo “técnico” y en lo político. Y esa triste realidad, debe ser desarraigada de nuestra sociedad.

Después de una de las peores crisis que atraviesa nuestro país a causa del criminal esquema que se formó bajo el paraguas de Ueno Bank, podemos entender de que siempre tendremos dos lados de la historia. El compromiso honesto es transmitir un mensaje claro a las generaciones que nos siguen. Debemos preguntarles de qué lado de la historia quedarán: del lado de quienes diseñan esquemas de robo con una mente criminal rastrera para saquear un país, o de quienes deciden no arrodillarse ante la corrupción, ante la prebenda, ante la coima, y de manera valiente prefieren denunciar hechos que consideran que están contra del bien común.

smoreno@abc.com.py