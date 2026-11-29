La fe mueve montañas, dice el conocido pasaje bíblico. Sin embargo, existen obstáculos más difíciles de mover, como la falta de voluntad política. El Santuario Natural de la Virgen de Itacuá es un recinto único en la ciudad de Encarnación, que aparte de albergar la parroquia, tiene un espacio de naturaleza que llena de paz a orillas del río Paraná. Es uno de los puntos de mayor relevancia del turismo religioso en la región.

La ruta Tupãsy Rape cada año es utilizada para llegar a la compañía Itacuá. Cada 8 de diciembre las visitas se disparan con la concurrencia de miles de fieles que llegan junto a la Virgen de Itacuá. Para las autoridades, es recordada simplemente para las fechas festivas.

Este tramo vial es de unos 8 kilómetros desde el Circuito Comercial y atraviesa las etapas del barrio San Isidro, Fátima, Pradera Alta, entre otras comunidades. El camino es angosto, carece de banquinas y espacios de estacionamiento, una limitación que se vuelve especialmente visible durante cada festividad mariana. La importancia de esta ruta no se limita al acceso de los peregrinos. También conecta a miles de pobladores con el resto de la ciudad.

La Municipalidad de Encarnación, bajo la administración de Sebastián Remesowski (ANR-HC), anunció trabajos de reparación en este tramo que serán desarrollados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Pero, después del 8 de diciembre, tras un lavado de cara, la ruta volverá a ser olvidada por un año más.

Enormes baches “adornan” las calles, provocados por roturas de caños de la Essap, que generan pérdidas y deterioran el asfalto. Cada año se repite la historia, pero cada vez el camino está peor. Sin asumir responsabilidades, las autoridades locales aparecerán en las celebraciones, vendiendo un parche como solución a esta histórica problemática.

Detrás de este camino hay comunidades, museos, fincas y, sobre todo, encarnacenos que dependen de esta conexión vial para sentirse parte de la ciudad que se pondera de crecimiento y desarrollo. En la película “El caballero de la noche” (The Dark Knight, 2008), un diálogo popularizó una dialéctica filosófica, “Esto es lo que pasa cuando una fuerza irresistible choca con un objeto inamovible”. Ni toda la fe ni los deseos de desarrollo han podido quebrantar la falta de voluntad política, una voluntad de plomo que parece que mide la prioridad en cantidad de votantes que representa un territorio.

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