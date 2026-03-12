Comentario. El papel que mata. Por Sara Moreno

Hay una forma silenciosa de negarle a un paciente su tratamiento. No hace falta una orden expresa ni un recorte presupuestario declarado. Basta con exigir un papel más. Desde enero de este año, ningún hospital público puede emitir una orden de compra de medicamentos sin antes obtener un Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el llamado CDP. El Ministerio de Economía lo presenta como una medida de transparencia. En los pasillos de los hospitales, lo que se siente es otra cosa.