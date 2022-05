Abuso sexual en niños y adolescentes, flagelo a ser erradicado de Paraguay

En mayo salieron a luz casos de abuso sexual, graves en su mayoría por quiénes fueron los autores. Entre ellos, el del colegio privado de Lambaré, donde un niño de 6 años fue abusado, supuestamente por otros niños de 12 años. Las autoridades de la institución no actuaron a tiempo e incluso evitaron facilitar pruebas. Otro caso saltó después, el de un niño de 7 años, que fue abusado presuntamente por los mismos autores del otro hecho.

La muerte de una niña de 3 años en Repatriación, Caaguazú, como consecuencia de los golpes con varillas de hierro, mangueras y otros artículos forman parte de los tantos hechos de violencia.

Estas solo son algunas situaciones conocidas, pero es seguro que hay más que por miedo no son denunciadas.

Denuncias al 147

Desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) informaron que la línea 147 “Fono Ayuda”, en 2021, se registraron 1.310 denuncias sobre abuso sexual en niños o adolescentes, y que entre junio y diciembre hubo más de 120 denuncias, en cada mes de ese año.

Desde el 1 de enero a 1 de mayo de 2022, ya hay 449 casos de abuso sexual denunciados. Se debe destacar que más del 70% de los mismos fueron de parte de vecinas, vecinos y agentes comunitarios, en este orden. Es decir, ni la propia familia muchas veces es sensible a lo ocurrido, sino personas ajenas al hogar las que buscan frenar estos actos deleznables contra los niños, las niñas o los adolescentes que constantemente sufren de violencia en sus casas.

El caso de Felicita

Este 31 de mayo se recuerdan 18 años del abuso y asesinato de Felicita (11), hallada al pie del cerro Yaguarón. Es por esto, que en esta fecha se conmemora “Día Nacional de Lucha contra el abuso sexual y todo tipo de violencia hacia niñas, niños y adolescentes del Paraguay”.

Juicio a empleado acusado de abusar de niña durante 8 años

El abuso sexual en niños es una dramática realidad en nuestro país. Si los números de las estadísticas ya son escalofriantes, peor es pensar en aquellos casos ocultos, en los que las víctimas no reaccionan por temor. Tal es el caso de un juicio por “coacción sexual y violación y abuso sexual en niños”, previsto para el próximo 16 de junio, en el que la acusación refiere que el procesado abusó durante ocho años de su víctima, desde los 9 años de edad.

La acusación da cuenta de que la pareja del acusado trabajaba en la casa de la familia de la niña como empleada y fue así que hizo el “gancho” para conseguir un trabajo para el mismo.

El ahora acusado ingresó primero como jardinero y tras ganarse la confianza de los dueños de casa, quedó a trabajar a diario, ejerciendo múltiples funciones del hogar e incluso acompañaba a la familia en viajes de vacaciones al interior.

Confiados en que su hija estaba protegida con la pareja de trabajadores, el matrimonio no dudaba en dejar a sus hijos a cargo de los empleados y en más de una ocasión realizó viajes al exterior inclusive.

Puertas adentro, las ausencias del matrimonio se convirtieron en un verdadero infierno para su hija, pues según la acusación, estos fueron los momentos aprovechados por el empleado para sus oscuros propósitos.

El abuso empezó en el año 2009, con manoseos en las partes íntimas de la niña, que tenía entonces tan sólo 9 años. A partir de los 13 años, el abuso se agravó con el coito y el calvario de la víctima terminó recién en el año 2017, con el cese de la relación laboral.

El relato de la víctima sobre lo ocurrido, acompañado de un copioso llanto, salió a luz recién años después, en sesión de terapia. Ello es así debido a que lo que la niña callaba por temor, el cuerpo y su conducta errática lo revelaba a gritos. Fue así que repetidas tentativas de suicidio motivaron la búsqueda de ayuda profesional y fue ahí, en el desarrollo de esa terapia, que la víctima encontró la fuerza para revelar el secreto que la atormentaba.

“Nunca dije nada primero porque no entendía porque me pasaba a mí, tenía miedo de que no me crean, tenía miedo de lo que papá pudiera hacerle, yo no quería que papá vaya a la cárcel, solo quería que pase pronto”.

“Él siempre usaba la fuerza para que yo me quedara quieta y yo tenía tanto miedo que no podía moverme ni gritar”. (relato de la víctima)

Imputación por abuso en el CIT, a la FGE

La jueza penal de la adolescencia Edith Coronel rechazó nuevamente la imputación presentada por la fiscala Karina Caballero, por abuso sexual sufrido por una niña de 13 años en el Club Internacional de Tenis (CIT).

La magistrada tomó la determinación de devolver la imputación a la agente fiscal, tras admitir un recurso de reposición planteado por el abogado Álvaro Arias, en representación de dos de los cuatro adolescentes denunciados por manosear a una niña en sus partes íntimas, en junio del año pasado.

La presentación se realizó luego de que la magistrada haya convocado a los imputados para la audiencia de imposición de reglas especiales, motivo por el cual dicha diligencia fue suspendida.

La jueza argumenta que la imputación no tiene la descripción de los hechos y tras invocar el artículo 314 del Código Procesal Penal, regresó la presentación a la agente fiscal, para que la rectifique.

Ante la decisión de la fiscala de ratificar en su requerimiento, la magistrada remitió la presentación a la Fiscalía General del Estado, que ahora tiene un plazo de diez días hábiles para expedirse sobre el particular. El expediente ingresó a mesa de entrada el miércoles pasado.

El abogado de la familia de la víctima, Alfredo Delgado, reveló que estudian la posibilidad de denunciar a la jueza Coronel ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).